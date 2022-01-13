الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 في حادث تصادم على طريق «بورسعيد - دمياط»

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارتين على طريق بورسعيد دمياط أمام حقل ظهر للغاز الطبيعى.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كلا من: أشرف محمد السيد بدوي 78 عامًا، والسيد رضوان المتولي 42 عامًا، وأحمد السعيد إبراهيم 35 عامًا، مصابين بإصابات مختلفة، نتيجة حادث تصادم سيارتين على طريق بورسعيد دمياط أمام حقل ظهر للغاز الطبيعي.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الخدمات الطبية للمصابين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

فيروس كورونا يهاجم وزير الصحة الفرنسى

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد حفل ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

السيسى يكشف سبب لجوء مصر لمجلس الأمن فى أزمة سد النهضة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

«أونروا» تدعو للإفراج الفورى عن الأسير الطفل «أمل نخلة»

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب