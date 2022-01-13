الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الملا يلتقى شباب قطاع البترول فى منتدى شباب العالم

وزير البترول فى منتدى
وزير البترول فى منتدى شباب العالم

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع شباب قطاع البترول المشاركين في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وكذلك شباب البرنامج الرئاسي للتنفيذيين المتخرجين من الأكاديمية الوطنية للشباب والذين حظوا بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم على هامش المنتدى.

مساهمة قوية في مسيرة العمل الوطنية لتطوير مصر


وأشاد الوزير بمشاركة الشباب في المنتدى الذي شهدت فاعلياته زخماً كبيراً وتنوعاً ثرياً، مؤكداً أن التدريب والتطوير وصقل الخبرات التي يكتسبها الشباب من المشاركة في المنتدى وكذلك حرصهم على التعلم والتواجد الفاعل ينعكس إيجاباً بمساهمة قوية في مسيرة العمل الوطنية لتطوير مصر، التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتؤتى ثمارها اقتصادياً واجتماعياً.


وشدد الوزير على أهمية استغلال شباب قطاع البترول والثروة المعدنية لمثل تلك الفرص المتميزة في صقل خبراتهم ليكونوا بحق رجال الجمهورية الجديدة وداعمين فعليين لجهود الدولة في البناء والتنمية وجهود قطاع البترول المصري في مشروعه المستمر التحديث والتطوير والذي أفرز ولا يزال كوادر متميزة.

الملا منتدى شباب العالم العالم قطاع البترول البترول

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