فيصل حسنين يتقدم بأوراق ترشحه نقيبًا للمهندسين

تقدم فيصل حسنين بأوراق ترشحه على منصب نقيب المهندسين، في الانتخابات المرتقبة فبراير المقبل، مؤكدًا أن برنامجه الانتخابي يتضمن زيادة المعاشات ورفعها بنسبة سنوية، وتحسين الرعاية الصحية للمهندسين.

تضمن البرنامج الانتخابي له، عودة هيبة ومكانة المهندس المصري داخل مصر والدول العربية ورفع معاش المهندسين ودعم منظومة الرعاية الصحية، ورفع وزيادة بدل التفرغ للمهندسين العاملين

كما تضمن إعادة النظر برؤية جديدة اكتوارية لمشروع التكافل للمهندسين الشباب وأسرهم ووقف القبول بالمعاهد والجامعات الخاصة بمجموع يقل عن5% فقط عن الجامعات الحكومية.

أشار إلى إنشاء شركة مقاولات كبرى لحل مشكلة البطالة والإسكان خاصة عند شباب المهندسين، وكذلك العمل على فتح المصانع المغلقة وتحديثها.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني محمد محمود، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، نتائج أعمال اليوم الأول لاستلام استمارات المهندسين المرشحين على كافة المستويات التنظيمية المطلوبة لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأكد المهندس أحمد السيد، عضو اللجنة العليا للانتخابات، أنه قد تم التجهيز والاستعداد جيدا للعملية الإلكترونية للترشح بالنقابة العامة وبكل النقابات الفرعية للمهندسين خلال الفترة الماضية، حيث تم تدريب الجهاز الفني والإداري المسئولين عن إجراءات عملية الترشح على أعلى مستوى، مضيفا أن هذه المجهودات والتي أثمرت نتائجها عن نجاح اليوم الأول لميكنة ترشح السادة المهندسين بشكل يليق بنقابة المهندسين المصرية.

وشدد السيد أن أعمال لجنة تلقي طلبات المهندسين المرشحين تبدأ يوميا من الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ٦ مساءا ولمدة أسبوعين وتستمر عملية استلام ملفات الترشح أيضا خلال يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

أشار السيد إلى أن اليوم الأول قد شهد إقبالا ملحوظا، ما يؤكد رقي وتنافسية انتخابات النقابة لعام ٢٠٢٢، حيث أكد أن إجمالي المرشحين لليوم الأول كان عدد ٥٩٠ مهندسا ومهندسة على كافة المراكز النقابية، حيث ترشح على منصب نقيب المهندسين ٩ مهندسين وفيما يخص عضو مجلس شعبة فوق وتحت السن فقد ترشح عدد ١٨٩ مهندسا ومهندسة لكافة الشعب الهندسية السبع، أما بالنسبة لعضو مجلس نقابة فرعية ٢٨٨ مهندسا، كما ترشح على منصب رئيس نقابة فرعية ٥٦ مهندسا بكافة النقابات الفرعية، وأخيرا أكد أن الأعضاء المكملين للجمعية العمومية للنقابة كان إجمالي ما ترشح على هذا المركز ٤٨ مهندسا ومهندسة وفي كافة التخصصات الهندسية.

كما اختتم السيد حديثه موجها الشكر للدكتور معتز طلبه رئيس شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بالنقابة العامة للمهندسين، وكذلك كل اللجان الفرعية بالمحافظات على ما بذلوه من مجهودات كبيرة خلال استقبال، وتيسير كل الإجراءات الفنية والقانونية للمهندسين المتقدمين للترشح على كافة المراكز النقابية بانتخابات ٢٠٢٢.