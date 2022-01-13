الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ملفات خاصة

متدربو الأكاديمية.. المُكرَّمون من السيسى: «شرف كبير بعد استفادة عظيمة»

الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب

أعرب عدد من المتدربين فى الأكاديمية الوطنية للتدريب، الذين كرمهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، على هامش تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية، عن سعادتهم الكبيرة بهذا التكريم.

قال أحمد مجدى، طيار تحت التدريب فى شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إنه يشعر بفرحة كبيرة بعد تكريمه من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، معتبرًا أن هذا فخر وشرف كبيران، بعد استفادة عظيمة من برامج الأكاديمية. 

وأضاف البالغ من العمر ٢٨ عامًا، أنه تم اختياره من قبل الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل المشاركة فى منتدى شباب العالم، بعد أن التحق ببرنامج «تأهيل الطيارين الجدد فى مصر للطيران» بالأكاديمية، ودرس لمدة شهر كامل.

وواصل: «رغم أننى حصلت على عدة شهادات من أكاديميات مختلفة، فإن برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب أكثر إبهارًا وتميزًا من أى مكان آخر، خاصة أن موادها الدراسية مهمة للغاية ومفيدة جدًا».

وصف جمال عبدالناصر، مستشار فى هيئة قضايا الدولة دفعة ٢٠١٣، برنامج التدريب بأنه مهم جدًا بالنسبة له ولكل زملائه، خاصة فى ظل اعتماد الأكاديمية الوطنية للتدريب على طرق تدريس حديثة وتراعى أحدث التطورات العالمية.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بتكريمه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكشف محمد حمدى، أحد المكرمين من متدربى الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، عن أنه مر بمراحل كثيرة قبل قبوله فى برنامج التأهيل، مؤكدًا أن ذلك يثبت الرغبة فى اختيار القيادات والموهوبين فى كل المجالات من أجل تأهيلهم للقيادة. 

وأضاف: «الرئيس السيسى يهتم كثيرًا ببناء شخصية المواطن المصرى، ويهتم بالشباب لكونهم قادة المستقبل، ولديه اهتمام غير مسبوق بهم، لذا يمكننا جميعًا أن نلمس نتائج ذلك الاهتمام فى مجالات مختلفة».

وأوضحت الدكتورة رانيا عبدالقادر من ضمن المكرمين، أنها سعيدة بتجربة اشتراكها فى البرنامج التدريبى، الذى استمر لمدة عام، وامتد لمجالات متنوعة، مشيرة إلى أن التدريب انتهى بتنفيذ جولات ميدانية فى المحافظات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد حفل ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

السيسى يكشف سبب لجوء مصر لمجلس الأمن فى أزمة سد النهضة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

طلب 5 ملايين جنيه.. اعترافات المتهم الرئيسى بقضية رشوة وزارة الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

«أونروا» تدعو للإفراج الفورى عن الأسير الطفل «أمل نخلة»

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب