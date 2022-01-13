متدربو الأكاديمية.. المُكرَّمون من السيسى: «شرف كبير بعد استفادة عظيمة»

أعرب عدد من المتدربين فى الأكاديمية الوطنية للتدريب، الذين كرمهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، على هامش تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية، عن سعادتهم الكبيرة بهذا التكريم.

قال أحمد مجدى، طيار تحت التدريب فى شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إنه يشعر بفرحة كبيرة بعد تكريمه من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، معتبرًا أن هذا فخر وشرف كبيران، بعد استفادة عظيمة من برامج الأكاديمية.

وأضاف البالغ من العمر ٢٨ عامًا، أنه تم اختياره من قبل الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل المشاركة فى منتدى شباب العالم، بعد أن التحق ببرنامج «تأهيل الطيارين الجدد فى مصر للطيران» بالأكاديمية، ودرس لمدة شهر كامل.

وواصل: «رغم أننى حصلت على عدة شهادات من أكاديميات مختلفة، فإن برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب أكثر إبهارًا وتميزًا من أى مكان آخر، خاصة أن موادها الدراسية مهمة للغاية ومفيدة جدًا».

وصف جمال عبدالناصر، مستشار فى هيئة قضايا الدولة دفعة ٢٠١٣، برنامج التدريب بأنه مهم جدًا بالنسبة له ولكل زملائه، خاصة فى ظل اعتماد الأكاديمية الوطنية للتدريب على طرق تدريس حديثة وتراعى أحدث التطورات العالمية.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بتكريمه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكشف محمد حمدى، أحد المكرمين من متدربى الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، عن أنه مر بمراحل كثيرة قبل قبوله فى برنامج التأهيل، مؤكدًا أن ذلك يثبت الرغبة فى اختيار القيادات والموهوبين فى كل المجالات من أجل تأهيلهم للقيادة.

وأضاف: «الرئيس السيسى يهتم كثيرًا ببناء شخصية المواطن المصرى، ويهتم بالشباب لكونهم قادة المستقبل، ولديه اهتمام غير مسبوق بهم، لذا يمكننا جميعًا أن نلمس نتائج ذلك الاهتمام فى مجالات مختلفة».

وأوضحت الدكتورة رانيا عبدالقادر من ضمن المكرمين، أنها سعيدة بتجربة اشتراكها فى البرنامج التدريبى، الذى استمر لمدة عام، وامتد لمجالات متنوعة، مشيرة إلى أن التدريب انتهى بتنفيذ جولات ميدانية فى المحافظات.