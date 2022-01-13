النواب الإيطالي يطالب بمبادرة أوروبية لإنهاء الإنقسام فى ليبيا

أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو الخميس، وجود حاجة ماسة إلى مبادرة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإنهاء انسداد عملية الاستقرار في ليبيا.

وشدد رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، في تصريحات اليوم، على أن عدم وجود تدخلات فورية أو على الأقل في الوقت المناسب من الاتحاد الأوروبي وواشنطن، يعني وجود خطر من احتمالية استيلاء الجهات الفاعلة التي تحركها المصالح الاستعمارية وغير الاستعمارية على ليبيا.

وقال فاسينو إنه "على الرغم من جهود إيطاليا وفرنسا وألمانيا، فإن الالتزام بموعد الانتخابات المحدد لم يكن ممكنا، وقد تأجلت"، مضيفًا أنه نخشى من تأجيل جديد للانتخابات بعد شهرين، وهو ما سيكون بمثابة إشارة قاطعة لإرادة القوى الإقليمية في إبقاء شرق وغرب وجنوب ليبيا تحت سيطرتها.

في وقت سابق، شددت المستشارة الأممية لليبيا ستيفاني وليامز على أهمية إجراء الانتخابات الليبية بحلول يونيو المقبل، مشيرة إلى أنه "نعمل مع المؤسسات الانتخابية الليبية لإعادة العملية الانتخابية لمسارها في أسرع وقت ممكن"، وذلك بعد تعذر إجراء التصويت في موعده المقرر سابقا في 24 ديسمبر الماضي.

كما أضافت المستشارة الأممية أن المؤسسات الوطنية الليبية "تواجه أزمة في شرعيتها" لا يمكن حلها إلا من خلال انتخابات تفضي لانتخاب رئيس وحكومة بشكل ديمقراطي، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ليست مختصة بتحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات الليبية، مشيرة إلى أن هذا "قرار ليبي".