السيطرة على حريق في شقة سكنية بالغردقة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغردقة على حريق شب بإحدى الوحدات السكنية بمنطقة الدهار، دون حدوث إصابات، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

وورد إخطار للواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر عن نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الموظفين بالدهار بالغردقة.

على الفور، تم الدفع بسيارتين إسعاف لمكان الحريق، وتمت السيطرة علي الحريق بعد فصل التيار الكهربي الغاز الطبيعي عن العمارة، دون حدوث أى إصابات، ولم يتبين حتى الآن، سبب الحريق، حيث رجح أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا.