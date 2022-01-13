الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أيمن حسام: حملات مكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين

ايمن حسام
ايمن حسام

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز واصل حملاته المكثفة على مستوى محافظات الجمهورية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

ووجهت أفرع الجهاز الإقليمية عددًا من الحملات على الأسواق، بالاشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية، نرصدها في السطور التالية..

فرع الشرقية:

ضبط مخزن مستحضرات تجميل لحيازته مستحضرات من الشامبو والكريم مجهولة المصدر، كما تم ضبط مخزن أدوية لحيازته فيتامنيات  دواجن مجهولة المصدر 
وتم تحرير عدد (93) محضر لعدد من المنشآت التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

فرع الإسكندرية:

ضبط عدد (35) محل لبيع أجهزة المحمول وإكسسواراتها وملابس جاهزة وأجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات ونظارات وأثاث مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لعدم التزامهم بالإعلان عن السعر الشامل للسلع، وعدم إصدار فواتير قانونية، وعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وحيازتهم سلع مجهولة المصدر.

كما تم ضبط عدد (46) محلًا تجاريًا (أنشطة متنوعة) لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمخالفة لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء وتطبيق الغرامة الفورية.

فرع الدقهلية:

بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر والعلاج الطبيعي والتفتيش والمتابعة بالمحافظة وممثل عن الشباب والرياضة تم تشميع مركزا للعلاج الطبيعي لعدم وجود ترخيص مزاولة المهنة. 
تم ضبط مخزن أعلاف ومحل عطور ومستحضرات تجميل ومخزن منظفات بدون ترخيص لحيازتهم أعلاف وكمية كبيرة من جراكن صابون سائل ومنظفات وشمع لإزالة الشعر مجهولة المصدر.
كما تم ضبط مصنع ميلامين وذلك لاستخدامه في تصنيع أطباق المائدة من مادة اليوريا المحظور استخدامها في صناعة مواد المائدة وذلك لما تسببه من أمراض خطيرة.

فرع قنا:

ضبط كمية من دهانات مختلفة الأحجام والأوزان ومنظفات منتهية الصلاحية بالإضافة إلى أجهزة كهربائية مجهولة المصدر.

تم تحرير 93 محضرا ضد عدد من المنشآت التجارية والطبية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وبضائع مجهولة المصدر، وعدم وجود فواتير بالإضافة إلى عدم حمل شهادة صحية ومحاضر نظافة وتشغيل عمالة وبيئة ومخالفات أمن صناعي.

فرع بوسعيد:

بالاشتراك مع الرقابة التموينية بدمياط تم المرور على معارض الأثاث للتحقيق في بعض الشكاوى المتعلقة بالجمهور وإزاله أسباب الشكاوى كما تم ضبط مخزن أعلاف بدون ترخيص وبحياته أعلاف مجهولة المصدر.

فرع جنوب سيناء:

ضبط عدد (368) قطعة فضيات لعلامة تجارية مقلدة بالإضافة إلى تحرير (37) محضر لعدد من المنشآت السياحية لعدم وجود شهادات صحية.

فرع القليوبية:

تم ضبط عدد 950 شمعه فلتر مراحل مختلفة لأنواع مختلفة وعدد 145 فلتر (٥ مرحله و٧ مرحله) غير مدون عليها بيانات باللغة العربية ومجهولة المصدر.

فرع سوهاج:

تم تحرير عدد (57) محضر ضد محلات تجارية مختلفة الأنشطة منها: محلات قطع غيار الأجهزة الإلكترونية، غيار الموتوسيكلات والتروسيكلات، كماليات وقطع غيار السيارات، الإطارات والبطاريات وذلك لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار الفواتير القانونية.

فرع السويس:

ضبط كمية من السجائر المستوردة مجهولة المصدر بالإضافة إلى تحرير عدد (16 محضر) لعدد من المنشآت التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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