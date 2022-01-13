الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: لجنة للوقوف على حقيقة الاحتجاز والاختفاء القسرى وإعلان نتائجها

جريدة الدستور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على مزاعم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر: "هطرح عليكم طرح على شباب محايد مستعد ياخد كل البيانات اللى بتطرح ويتم تداولها فى الخارج، عن العدد والسياسيين والاحتجاز والاختفاء القسرى، ويتم خلال أسبوع أو شهرين الوقوف على حقيقة ذلك، ولما اللجنة دى تطلع بنتايجها تعلنها للناس".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال لقاء مع الصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم: "هل الكلام ده حقيقى ولا لأ؟، هل النهارده فيه الكلام اللى بيٌطلق ده، بالأرقام اللى بتتقال دى حقيقي ولا لأ؟ أحيانا تكون البيانات التي يتم الحصول عليها ليست دقيقة وساعات الموضوعات التي يتم طرحها مبتبقاش موضوعات كاملة، وبالطريقة دي هتكون الإجابة إن احنا دولة قانون ومبيتمش أى إجراء خارج إطار القانون وعدم التدخل فى شئون القضاء مش هقول كده هقول هاتوا البيانات اللى انتوا بتقولوا عليها وهاتوا قوائم الاختفاء القسرى كان فيه لجنة اتشكلت فى أول مؤتمر شباب وأى إجراء خاطئ مستعدين نصوبه فى النهاية.


منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

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