الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى شخص مصرعه بينما أصيب اثنان آخران بإصابات متفرقة، اليوم الخميس، إثر وقوع انقلاب معدة ثقيلة على سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب معدة ثقيلة على سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، بالفحص تبين مصرع شخص وإصابة ٢ آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحفظ الجثة في مشرحة المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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