الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بالشروع فى قتل عامل بالقليوبية

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة بنها بمحافظة القليوبية حبس ميكانيكى 15 يومًا على ذمة التحقيقات لشروعه في قتل عامل بدائرة مركز شرطة بنها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي باستقبال شخص مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالصدر، وآخر أسفل الإبط وجرى حجزه للعلاج.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من "أ ع م" 21 سنة عاطل مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر وأسفل الإبط و"إ ع ع" 18 سنة ميكانيكي مصاب بجروح بفروة الرأس مقيمان منطقة منشأة بنها دائرة المركز لاحتكاك الدراجة النارية الخاصة بالأول بالثاني أثناء سيره مترجلا أمام محل سكنه تطورت لمشاجرة، قام خلالها الأخير بالتعدى على الأول بسلاح أبيض "مطواة". 

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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