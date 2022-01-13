ضبط هارب من 5 قضايا داخل وحدة مرور جرجا بسوهاج

ألقى ضباط مباحث مرور سوهاج القبض على هارب من تنفيذ أحكام قضائية أثناء تواجده بإدارة مرور جرجا لقيامه بأعمال السمسرة وأُحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج إخطارا من مدير إدارة مرور سوهاج باشتباه ضباط مباحث المرور في أحد الأشخاص وبضبطه تبين أنه يدعى عبد الصبور ع م ا ٤٢ سنة مقيم مركز العسيرات جنوب سوهاج، ومطلوب التنفيذ فى خمس قضايا مبانى وتبديد حال تواجده بوحدة مرور جرجا وعثر معه على أوراق تراخيص لا تخصه ومبلغ ٨٦٠ جنيها وقيامه بمزاولة أعمال السمسرة.