«التشخيص المبكر للأورام وطرق الوقاية منها».. ندوة بمركز إعلام قنا

نظم مركز إعلام قنا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بعنوان "التشخيص المبكر للأورام وطرق الوقاية منها"، حاضر فيها الدكتور محمد حسن عبدالعال، مدير مركز أورام قنا ، و بحضور نادية شوقي، مدير مجمع إعلام قنا، ويوسف محمد رجب ، نائب مدير مجمع إعلام قنا، أدار اللقاء سهير السيد عبد الرازق، مسئول الإعلام التنموي بالمجمع.

قال الدكتور محمد عبدالعال، مدير مركز أورام قنا، إن التشخيص المبكر للسرطان يزيد فرص اكتشاف بعض أنواع السرطان في مراحلها الأولى، مما يساعد في علاجها و زيادة ارتفاع نسبة الشفاء، وأن عدم وجود توعية كافية بأهمية التشخيص المبكر للأورام يؤدي إلى تشخيص العديد من حالات السرطان فى مرحلة متقدمة، الأمر الذي يقلل من فرص الشفاء من المرض و تكليف المريض والدولة مبالغ كبيرة للعلاج.

أوضح عبدالعال أن أسباب الأورام السرطانية غير معروفة، ولكن هناك عوامل تزيد نسب ظهور الإصابة بالأورام، منها الوراثة، وبعض أنواع الفيروسات التى تصيب الإنسان ، نوعية الأكل والاعتماد على الأطعمة المصنعة، الإشعاع، بعض الأدوية وتم حظر تداولها من قبل الدولة، السمنة وعدم ممارسة الرياضة.

وأضاف عبدالعال أنه من أكثر أنواع الأورام المنتشرة، أورام الثدى فواحدة من كل ثمانى سيدات مصابات، تصاب بسرطان الثدى، ويتم اكتشافها في مراحل متأخرة، نظرًا لشعور بعض المريضات بالحرج للخضوع للكشف، وعدم وجود الوعي الكافي لدي السيدات بالفحص الذاتى.

واستطرد مدير مركز أورام قنا: ولا تقتصر أمراض الثدى على النساء فقط، بل هناك نسبة ضئيلة بين الرجال يصابون بأنواع مختلفة من أمراض الثدي الحميدة أو الخبيثة، ويتم تشخيصها من خلال أشعة الماموجرام، وأشعة الموجات فوق الصوتية.

وأضاف مدير مركز أورام قنا أنه يجب على كل سيدة أن تكون على علم تام بشكل وحجم وقوام ثديها وأن تقوم بفحص نفسها دوريًا بشكل شهرى بعد انتهاء الدورة الشهرية بعدة أيام ويجب عليها مراجعة وإبلاغ الطبيب بمجرد حدوث أى من التغيرات التالية: "وجود كتلة فى الثدى عادة تكون غير مؤلمة، إفرازات من حلمة الثدى سواء كانت مخلوطة بدم أو إفرازات صفراء غير مخلوطة بدم، تغير فى لون الحلمة والجلد وظهور تشققات أو انكماش بالحلمة، تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط، ألم موضعي بالثدى رغم أن معظم الأورام الخبيثة غير مصحوبة بألم".

وأوضح عبدالعال كيفية الفحص الذاتى للسيدات من خلال عرض مصور لطريقة الفحص الذاتى، مؤكدًا ضرورة الرجوع لطبيب أورام متخصص عند الشعور بأى اختلاف عن الوضع الطبيعى.