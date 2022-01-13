الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس اثنين من المتهمين فى واقعة وفاة بسنت بالغربية

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تجديد حبس اثنين متهمين من أصدقاء المتهمين الرئيسيين في واقعة فتاة الغربية بسنت وهم "ع ن" و"محمود ب" بتهم المشاركة في الابتزاز وتداول صورها قبل وفاتها بحبة غلة سامة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بعد ورود اسمهما في التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق في الواقعة والتي لا تزال مستمرة، حتى الآن، وتم استدعاء آخرين لسماع أقوالهم. 

وكان قاضي المعارضات قد قرر، أمس، تجديد حبس ٧ متهمين في واقعة تداول صور وابتزاز الفتاة بسنت ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، حيث باشرت جهات التحقيق تحت إشراف المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفر الزيات بالغربية، التحقيق في الواقعة مع عدد من أصدقاء المتهمين ممن تداولوا صور الفتاة بسنت على أجهزة المحمول وإرسالها إلى آخرين.

وكانت جهات التحقيق قد قررت حبس ٤ متهمين جدد في واقعة الفتاة بسنت بعد تناولها حبة غلة سامة لإنهاء حياتها إثر تداول صورها وتعرضها للابتزاز؛ ليصل إجمالي عدد المحبوسين إلى نحو ١٧ متهما في القضية.

وشهدت التحقيقات إخلاء سبيل "م. ع" مدرس الفتاة بسنت، وذلك في التحقيقات الجارية بخصوص ملابسات وفاتها، حيث تم استدعاء المدرس وآخرين مرة أخرى إلى جهات التحقيق، اليوم، بعد ذكر اسمه في بعض أقوال الطالبات من زميلات الفتاة بسنت بخصوص الدرس الخصوصي الذي حضرته الفتاة بسنت قبل وفاتها بساعات، وبعد ورود مذكرة تحريات مباحث كفر الزيات بخصوصه تمت مباشرة التحقيقات والاستماع لأقواله مرة أخرى وعدم وجود أدلة ثبوتية ضده في واقعة التنمر فقررت جهات التحقيق إخلاء سبيله من سراي النيابة بضمان محل إقامته بعد تحقيقات استمرت معه ومع المتهمين الجدد؛ ليصل إجمالي عدد المتهمين في القضية إلى ١٧ متهما بعد تجديد حبس اثنين من المتهمين الجدد اليوم على ذمة التحقيقات، هذا وتم وتوجيه تهم الابتزاز ومشاركتهم في تداول الصور مثلما جاء في الاتهامات التي وجهت للمتهمين الرئيسيين في القضية بعد أن وردت أسماؤهم في أقوال المتهمين الرئيسيين في الواقعة واعترافاتهم بذلك في التحقيقات واشتراك المتهمين الجدد في الابتزاز وتداول صور الفتاة بسنت.

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وائل لطفي

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