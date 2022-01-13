الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«قسط المحمول» كلمة السر.. تجدبد حبس قاتل جدته فى الشرقية

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية حبس المتهم بقتل جدته بعد مشادة كلامية على قسط جهاز محمول 15 يوما. 

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز أبو كبير بمصرع "فتحية س. ٧٣ سنة" متأثرة بجراحها بعد محاولات إنقاذها بقسم العناية المركزة بمستشفى الأحرار في الزقازيق.

انتقل فريق من البحث الجنائي وبالتحقيق في الواقعة تبين أن المتهم حفيد المجني عليها، حيث كشفت التحريات عن أن مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب مبلغ مالي طلبه المتهم من العجوز، ولم يكن معها المال، فضربها على رأسها بآلة حادة ما أدى إلى وفاتها. 

تحرك فريق البحث الجنائي وجرى ضبط المتهم، والذي اعترف بأن جدته رفضت منحه مبلغا ماليا لتسديد قسط المحمول الخاص به، وبعد أن أكدت لحفيدها أنها لا تملك المال، وأكد في التحقيقات أنه لم يكن ينوي قتلها.

كشفت التحريات عن أن المتهم فر هاربا بعد أن فتش جدته وهي غارقة في دمائها ولم يجد معها غير 200 جنيه فأخذها وفر هاربًا. 

جرى تحويل الشاب إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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