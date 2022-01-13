التحفظ على سائق سيارة نقل اصطدم بعقار فى حدائق أكتوبر

اصطدمت سيارة نقل بعقار رقم 106 بمشروع 247 إسكان اجتماعي بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر في الجيزة، ما أدى إلى كسر حائط الشقة ودخول مقدمة السيارة إلى داخل العقار، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها اصطدام سيارة نقل بعقار إسكان اجتماعي بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد مصطفي رشوان، معاون أول مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل ثقيل محملة بالمياه بسرعة كبيرة اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما تسبب في انحراف الطارة واصطدام السيارة بشقة في الطابق الأرضي بالعقار رقم 106 بمشروع 247 إسكان اجتماعي.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وجرى اقتياده إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.