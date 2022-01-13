إخلاء سبيل والدة الأطفال الأربعة ضحايا حريق شقة فيصل

أمرت جهات التحقيق في الهرم، بإخلاء سبيل بائعة متجولة على ذمة التحقيقات في واقعة مصرع 4 من أطفالها، لفظوا أنفاسهم الأخيرة، إثر تعرضهم للخنق بسبب دخان حريق نشب بشقتهم، الكائنة بمنطقة فيصل، وأمرت بالتصريح بدفنهم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بنشوب حريق بشقة سكنية في منطقة فيصل.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة لمحاصرة الحريق وإخماده، وتبين مصرع 4 أطفال نتيجة الحريق.

ومن خلال الفحص تبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث، وتبين وفاة 4 أشقاء هم كل من "جودي ع" 8 سنوات، و"يوسف ع" 6 سنوات، و"جولين ع" 4 سنوات، و"عبدالرحمن ع"، ويبلغ من العمر عاما، نتيجة اختناقهم بالدخان، وتم نقلهم لمشرحة مستشفى أم المصريين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة التي باشرت التحقيق.