الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى للمراسلين الأجانب: عندك استعداد تدينى 30 مليار دولار أنفق بيها

جريدة الدستور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن فى أحداث 2011 لما كان فيه طلب للتغيير فى مصر، كانت السياحة تدر حوالى 14 مليار دولار حينها، لكن كل هذه الأموال توقفت بعد 25 يناير، لكن المصريين فى حاجة إلى الأكل أو الشرب.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار فعاليات منتدى شباب العالم مع عدد من المراسلين الأجانب المعتمدين فى مصر من كافة وكالات الأنباء العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وخاطب الرئيس السيسى، المراقبين والمنظرين، قائلا: "عندك استعداد تدينى 20 أو 30 مليار دولار كل سنة أنفق بيها على الناس وهى بتتظاهر، هاتوا الأموال دى وأنا هطلب من المصريين يقفوا فى الشارع، إذا كان ده هيحسسكوا إن فيه حرية تعبير حقيقية، هعملها بالطريقة دى اللى أنتم بتقدروها كمتابعين وكمراقبين وكمنظرين".

وتابع: "إدينى المبلغ ده علشان أنا أجيب المطالب الأساسية للناس، علشان هما بعد ما يخلصوا المظاهرة يروحوا البيت عايزين ياكلوا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

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