محافظ الفيوم يشهد انطلاق البرنامج التدريبي لأطباء المستشفى العام

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي العملي الموسع، للأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأطقم التمريض بالمستشفى العام، إضافة لمتابعته لبث مباشر لإجراء إحدى عمليات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى كجزء من التدريب، بهدف صقل مهارات شباب الأطباء من محافظات "الفيوم" و"بني سويف" و"المنيا"، وإطلاعهم على أحدث الإجراءات التشخيصية والعلاجية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور سراج زكريا أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية طب قصر العينى بالقاهرة، رئيس الجمعية المصرية للكبد، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، والدكتور ممدوح راغب نقيب أطباء الفيوم، والدكتور محمد الدمرداش مدير عام مستشفى الفيوم العام، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتور سامح رمضان رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى العام، والدكتور مصطفى عبدالحفيظ مدير وحدة السكتة الدماغية بالمستشفى، وعدد من أساتذة كليات الطب بجامعات الفيوم والقاهرة وعين شمس والأزهر.

أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن زيارة المحافظ لمستشفى الفيوم العام، بهدف إطلاق البرنامج التدريبي العملي الموسع للأطباء والصيادلة وأطقم التمريض، لصقل مهاراتهم والاستفادة من خبرات شيوخ الأطباء بمختلف التخصصات، والوقوف على آخر المستجدات العلمية فى المجال الطبى على المستويين التشخيصى والعلاجي، لافتًا إلى أن البرنامج التدريبي يضم أطباء من محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا، ويشتمل على تدريبات فى تخصصات مناظير الجهاز الهضمى، والسونار، والجودة، وإدارة الكوارث والأزمات، والكوفيد- 19، والجراحة، والعناية المركزة، والتغذية، وعناية الرضع والأطفال، ومهارات التواصل.

وأضاف معاون المحافظ أن محافظ الفيوم- على هامش البرنامج التدريبي- شهد بثًا مباشرًا لإجراء إحدى عمليات مناظير الجهاز الهضمي بإحد قاعات العرض المجهزة بمستشفى الفيوم العام، كما تفقد أعمال توسعة وحدة السكتة الدماغية لإذابة الجلطات وتركيب القسطرة المخية بالمستشفى، والتى دخلت الخدمة بالفعل للتشغيل التجريبى منذ فترة، وتضم 9 أسرة مجهزة بكامل الأدوات والمعدات لاستقبال مصابي السكتات الدماغية، فضلاً عن تفقد أقسام المخ والأعصاب، والكبد، ومناظيير الجهاز الهضمي، ووحدة العناية المركزة، ورعاية حالات القلب، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الدورية لمحافظ الفيوم للتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وجاهزية عدد من الوحدات العلاجية.

وخلال كلمته، أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بهذه الكوكبة من شيوخ وشباب الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض، ومختلف المهتمين بالقطاع الصحي، مقدمًا لهم جميعًا الشكر على الجهد المبذول لتنظيم هذا التدريب العملي الموسع، الذي يضم مجموعة من المكونات المتنوعة لمختلف التخصصات الطبية، التى لديها إرادة لإحداث تغيير وإصرار على النجاح، لافتًا إلى أن القطاع الصحي بالفيوم شهد خلال الفترة الأخيرة تحولًا إيجابيًا ملموسًا من خلال توفير القوى البشرية والتجهيزات الطبية والمستلزمات العلاجية، لتقديم خدمة طبية لائقة للمرضى والمترددين على مختلف المستشفيات الحكومية بالمحافظة، في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمستشفيات العامة في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشار المحافظ إلى أهمية إطلاع الأطباء على كل ما هو جديد فى المجال الطبي والعلاجي، واستخدام الوسائل العلمية الحديثة والمتطورة، لتيسير الخدمات الطبية للمرضى من كافة فئات المجتمع، مؤكداً أن الجزء الأكبر من إحداث التغيير في أية منظومة يتوقف على فريق العمل مع الأخذ بالأسباب، وعلى الجميع تحمل المسئولية لمواجهة الأزمات والتحديات، مضيفًا أن المستشفى العام بالفيوم تمتلك فريق طبي مؤهل، وأن المحافظة لا تدخر جهدًا فى توفير المستلزمات الطبية والعلاجية بمختلف المستشفيات الحكومية.

ومن جهته، قدم مساعد وزير الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، الشكر لمحافظ الفيوم، لرعايته للتدريب العملي للأطباء واهتمامه الجاد للارتقاء بالقطاع الصحي على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبى العملي الموسع للأطباء، يشمل العديد من الفعاليات بالتخصصات الطبية المختلفة، بمشاركة متدربين من أطباء شمال الصعيد يمثلون محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا، بهدف التدريب في إطار التعليم الطبي، من خلال التعاون البناء بين مديرية الصحة ومختلف الجامعات المصرية والنقابات.

وأضاف أن وزارة الصحة تستهدف خلال المرحلة المقبلة توفير التدريبات للأطباء تبعًا للاحتياجات الفعلية، مع إجراء تقييم دوري لأطباء المستشفيات العامة على مستوى الجمهورية كل 3 أشهر، مؤكدًا على العمل بروح الفريق الواحد والبعد عن الجزر المنعزلة، لافتًا إلى أن المادة العلمية بالتدريبات التى توفرها وزارة الصحة أصبحت مواد جاذبة، مما جعل الأطباء يتنافسون فيما بينهم للمشاركة بتلك التدريبات ذات المضمون العلمي المفصل والدقيق، مشيراً إلى أنه تم تدريب 85 ألف طبيب خلال العام ونصف الماضيين.

وفي السياق نفسه أوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن التدريب الذي نحن بصدد إطلاقه اليوم، يعد أحد أكبر البرامج التدريبية الموسعة على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن فعاليات التدريب العملي الموسع تعقد فى نفس التوقيت بعدد 22 قاعة على مستوى المحافظة، بواقع 5 قاعات بمديرية الصحة، و4 قاعات بالمستشفى العام، و3 قاعات بمستشفى التأمين الصحي، وقاعتين بمركز النيل للإعلام، وقاعة واحدة بكل من مستشفى الرمد، والصدر، وجامعة الفيوم، وديوان عام المحافظة، وقصر الثقافة، وقاعة واحدة بكل من نقابة الأطباء والأسنان والصيادلة.

وأضاف أنه يتزامن مع التدريب ورشة عمل للأوعية الدموية لأطباء الجراحة، وورشة أخرى لأطباء النساء والتوليد، لمتابعة آخر المستجدات لمواجهة تسمم الحمل، وثالثة لأطباء العناية المركزة للتدريب العملي على الموجات الصوتية للقلب، بهدف الارتقاء بالمنظومة الطبية بشكل متكامل بمستشفى الفيوم العام، لافتاً إلى أن الفعاليات المزمع تنفيذها من خلال البرنامج التدريبي الموسع تستهدف أكثر من 550 متدربًا يمثلون الأطباء وأطقم التمريض والصيادلة الإكلينيكيين، وعدد من الإداريين ومسئولي الجودة.