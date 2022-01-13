الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية»: إفريقيا بدأت فى تخطى الموجة الرابعة لكورونا

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن القارة الإفريقية بدأت في تخطي الموجة الرابعة لفيروس كورونا، لافتة إلى أن عدد الحالات التراكمية بلغ حتى 11 يناير الجاري 10.2 مليون حالة إصابة، حيث استقرت الحالات الأسبوعية في الأيام السبعة حتى 9 يناير من الأسبوع السابق.

وذكرت المنظمة في مؤتمر صحفي لمكتبها الإقليمي لإفريقيا، اليوم الخميس، أن منحنى الموجة الرابعة لفيروس كورونا في قارة إفريقيا التي يقودها متحور أوميكرون قد بدأ في التسطح.

وأوضحت المنظمة أن منطقة جنوب إفريقيا، والتي كانت قد شهدت زيادة هائلة في الإصابات خلال موجة الوباء قد سجلت انخفاضًا في عدد الإصابات بنسبة 14%، خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى أنه في الوقت الذي شهدت فيه مناطق شرق ووسط إفريقيا انخفاضًا في أعداد الإصابات الأسبوعية، إلا أن دول شمال إفريقيا أبلغت عن زيادة بنسبة 121% الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.

أشارت المنظمة، في مؤتمرها الصحفي، إلى أنه بالرغم من انخفاض عدد حالات الإصابة إلا أن أعداد الوفيات قد ارتفعت في جميع أنحاء القارة بنسبة 64% في الأيام السبعة المنتهية في 9 يناير مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك بسبب العدوى بين الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية، ونوهت المنظمة إلى أن الوفيات في الموجة الرابعة مع ذلك كانت أقل مما كانت عليه في الموجات السابقة.

وقالت المنظمة إن 30 دولة إفريقية، حتى الآن، قد اكتشفت متحور أوميكرون، بينما تم الإبلاغ عن متحور دلتا في 42 دولة إفريقية، ولفتت إلى أنه في غرب إفريقيا حيث تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتزايد عدد تسلسلات أوميكرون ونوهت المنظمة إلى أنه في الوقت الذي تتخطى القارة أحدث موجة وبائية فإن اللقاحات لا تزال منخفضة، حيث تم تطعيم نحو 10٪ فقط من سكان إفريقيا بشكل كامل، وذكرت المنظمة أن إمدادات اللقاحات إلى القارة قد تحسنت مؤخرا في الوقت الذي تكثف المنظمة دعمها للبلدان لتقديم الجرعات بشكل فعال إلى عدد أكبر من السكان.

الصحة العالمية كورونا كوفيد الصحة اللقاح

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