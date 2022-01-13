الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى للصحفيين: «مؤمن بحرية التعبير وبنتكلم مع بعض كتير»

جريدة الدستور

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إيمانه بحرية التعبير قائلا: "مؤمن بحرية التعبير وبنتكلم مع بعض كتير قوى، وأتصور أن حجم التواصل مع المصريين كان ضخما".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء مع الصحفيين على هامش منتدى شباب العالم 2022 بشرم الشيخ، لو انت النهاردة عندك اعتقاد خاطئ لنفسك حتى لو متطرف ماقدرش أحاسبك عليه، الاعتقاد ده هايبقى خطر لو تم إعلانه للناس".

منتدى شباب العالم حدث سنوى عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

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