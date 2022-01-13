السيسى: لا أحد يملك رؤية موحدة يمشى عليها العالم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والمنعقد في مدينة شرم الشيخ أصبح منصة مهمة فى النقاش وتناول الموضوعات التي تمس العالم كله.

وأضاف، خلال كلمته في لقائه مع الصحفيين الأجانب، على هامش منتدى شباب العالم، أن المنتدى فرصة حتى نتكلم سويا وننظر في الآراء المختلفة.

وتابع: "مافيش حد له الكلمة العليا لأى موضوع، إذا كان عندنا رقى فكرى حقيقي محدش يتصور إنه يكون رؤية للعالم علشان يمشى عليها، ده منهج الجماعات المتطرفة فى المنطقة".