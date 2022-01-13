الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى: الدول المتقدمة أخدت وقتها فى التطور دون أى ضغوط عليها فأعطونا وقتنا

جريدة الدستور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما نشهده الآن في مصر هو نتاج سبع سنوات من الاستقرار والأمن والأمان.

وأضاف خلال لقاء مع الصحفيين الأجانب، على هامش النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم: "المواطنين في مصر عايزين يعيشوا، وهاتولي 50 مليار وأنا هاطلب من المصريين يقفوا في الشارع إذا كان هذا تعبير عن حرية التعبير من وجهة نظركم".

وتابع: "لتلبية المطالب الأساسية للناس ويكون فيه إنفاق وبعد انتهاء المظاهرة يكونوا عايزين يأكلوا" مشيرًا إلى أن حرية التعبير والرأي مكفولة وأنه مستعد لسماع أي نقد حقيقي يكون سبيلا لتقدم الدولة، وأنه معني هو والحكومة بأن نأخد البلد للأمام وليس للخراب والتدمير.

وأكد، أن الدول المتقدمة أخدت وقتها في التطور في المجالات المختلفة بما فيها الإنساني دون أن يكون هناك ضغط عليها، متابعًا: "أعطونا الفرصة للتحول للأفضل دون ضغوط تؤدي لضرر وفي النهاية لن تستطيعوا مساعدتنا هترسلوا المبعوثين يتحدثوا طيب شوفوا لهم أموال لأنه ليس لديهم أموال للأكل، ومصر كانت مهددة بذلك".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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