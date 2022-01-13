2486 طالبًا وطالبة يخوضون ماراثون الامتحانات بتمريض عين شمس

أجرى الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بكلية التمريض، رافقه خلالها الدكتور سحر موسى سليمان عميد الكلية، وإشراف الدكتور سحر ياسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور سهام جرجس وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وخلال الجولة أشاد الدكتور عبدالفتاح سعود بالتطويرات التي شهدتها الكلية مؤخرًا، وتابع تنفيذ الخطة الاستباقية التي اتخذتها الكلية قبيل بدء ماراثون الامتحانات؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومتحوراته حفاظًا على سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وأوضحت الدكتور سحر موسي أن الامتحانات تجرى لعدد ٢٤٨٦ طالبًا وطالبة لجميع مراحل البكالوريوس والدراسات العليا وتستمر حتى ٣ من فبراير المقبل.

وتعقد الامتحانات لمدة يومين أسبوعيًا لكل فرقة مقسمين على فترتين في اليوم حفاظًا على التباعد الاجتماعي، لافتة إلى أن الكلية وضعت خطة تأمينية استباقية متكاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا و الحفاظ على سلامة وأمن طلابها، من خلال ٥ لجان عليا متمثلين في لجنة متابعة سير العملية الامتحانية ولجنة للرعاية الطبية و لجنة للحراسة و الأمن و لجنة للخدمات المختلفة و لجنة لمتابعة الاجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن هذه اللجان تم تشكيلها برئاستها و عضوية السادة وكلاء الكلية بالتعاون مع رؤساء الاقسام ورؤساء الكنترولات ومختلف إدارات ووحدات الكلية.

وأضافت أن مهمة هذه اللجان تذليل جميع العقبات أمام الطلاب واتمام العملية الامتحانية بنجاح مع تحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال تلك الفترة.