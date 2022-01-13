غرفة الصناعات المعدنية تُدشن شعبة «تصنيع المعادن الثمينة».. وإيهاب واصف رئيسًا

وافق مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية بعد اجتماعه الأول بالتشكيل الجديد برئاسة اللواء عماد الألفي على تأسيس شعبة تحت مسمى «شعبة صناعة المعادن الثمينة» يترأسها إيهاب واصف رئيس مصنع كريستيان للمعادن الثمينة، للعمل على النهوض بصناعة الذهب محليًا وعودتها إلى الريادة العالمية.

وقال إيهاب واصف عضو غرفة الصناعات المعدنية، والرئيس الجديد لشعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن تشكيل الشعبة سيضم في عضويته 5 أفراد من الأعضاء الحاليين بمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، سيتم اختيارهم بالتشاور مع اللواء عماد الألفي رئيس الغرفة، بالاستعانة بـ 3 من ذوي الخبرة من خارج الغرفة تلجأ لهم الشعبة للاستفادة بخبراتهم الطويلة والمقترح أسماؤهم هم «الدكتور وصفي أمين واصف رئيس شعبة تجارة المعادن الثمينة السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس رفيق عباس الرئيس السابق شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، والأستاذ عماد صبحي الصردي مستشار مالي وقانوني للشعبة».

وأضاف "واصف" في بيان صحفي، اليوم، أن الشعبة شددت في اختيار أعضائها على ضرورة توافر الخبرة، وأن يكونوا على دراية واسعة بالمعوقات التي تواجه صناعة الذهب والمجوهرات في مصر، ويمتلكون القدرة على صياغة أفكار لتطوير الصناعة في ظل الطموحات الرئاسية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، والذي ظهر من خلال إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تأسيس أول مدينة تضم مصنعين للذهب والمجوهرات لتعميق الصناعة محليا، وافتتاح أول مدرسة تنمية مهارات الأيدي العاملة بالقطاع لتصميم المشغولات الذهبية على أحدث الطرازات العالمية.

وأشار رئيس شعبة تصنيع المعادن النفيسة إلى أن الشعبة ستعمل خلال الفترة القادمة على مواكبة التوجهات الرئاسية بإزالة المعوقات التي تواجه صناعة الذهب محليًا، وهو ما يؤثر على زيادة تكاليف الإنتاج وضعف تنافسية المشغولات الذهبية بالأسواق التصديرية، وكذا تطوير تصميمات المشغولات الذهبية، مؤكدا أن مصر تمتلك كافة المقومات في أن تصبح مركزا عالميا لصناعة الذهب والمجوهرات.