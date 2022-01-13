ضبط طالب انتحل صفة صديقه لأداء الامتحان بدلا منه بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن ضبط طالب بإعدادي كلية هندسة يدعى "ع.ج.م" قام بانتحال صفة صديقه "ر.ص.ع" الطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية، وذلك من أجل أداء امتحان اللغة الإنجليزية بكلية التربية الرياضية بدلاً عنه.

وصرح رئيس جامعة أسيوط بأنه تم اكتشاف الأمر داخل اللجنة، وتم إبلاغ الجهات المختصة، حيث أوضح طالب الهندسة، خلال التحقيق، أن صديقه طلب منه أداء امتحان اللغة الإنجليزية بكلية التربية الرياضية بدلاً منه، وذلك لمستواه الجيد فى اللغة الإنجليزية، هذا وتم إحالة الأمر للنيابة العامة التى أمرت بحبس الطالبين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التزوير.

هذا وكان قد وافق الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على الطلبات المقدمة له من عدد 74 طالبا من طلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق، وذلك بشأن احتساب مادة القانون المدني الإداري غيابا بعذر حفاظاً على حقهم فى الحصول على تقدير.

جاء ذلك بعد عدم تمكنهم من دخول لجنة الامتحان أمس الأول الثلاثاء 11 يناير 2022، وذلك بسبب عدم استخراجهم بطاقة جامعية سارية للعام الدراسي الحالى، معلنا كذلك عن سداد الرسوم الدراسية لهم جميعاً خصماً من صندوق التكافل الطلابى من أجل سرعة استخراج البطاقة الجامعية الجديدة، وذلك حتى يتمكنوا من الانتظام فى أعمال الامتحانات.

وأصدر رئيس الجامعة توجيهاته لكل الكليات بضرورة تواجد الموظفين المختصين ومد فترات العمل، وذلك من أجل مساعدة الطلاب في الإسراع بإجراءات استخراج البطاقات الدراسية، سواء بالسداد الشخصى أو عن طريق التقدم لمكتب المساعدات الطلابية حتى تتمكن الجامعة من السداد بدلاً عن الطلاب غير القادرين، موجهاً كذلك دعوته إلى الطلاب غير المطعمين بسرعة التوجه إلى أقرب نقطة طبية داخل الجامعة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي يُعد شرطاً أساسياً لاستخراج البطاقة الجامعية.

وكشف رئيس الجامعة عن تلقيه اليوم تقريرا من الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يوضح تولى الجامعة هذا العام الجامعى الحالى 2021 /2022 سداد المصروفات كلياً أو جزئياً لنحو 31 ألفا و300 طالب وطالبة، وذلك خصماً من صندوق التكافل الطلابي، وهو ما بلغ قيمته حتى الآن أكثر من 4 ملايين جنيه ونصف الجنيه.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أنه جاء فى مقدمة المستفيدين من الدعم طلاب كلية الحقوق والتى بلغ عدد المستفيدين منها من دعم صندوق التكافل الطلابى نحو 5560 طالبا وطالبة بمبلغ مالى تجاوز أكثر من 700 ألف جنيه، تلتها كلية الخدمة الاجتماعية حيث تم دعم نحو 5310 طلاب وطالبات وتخصيص مبلغ تجاوز 410 آلاف، وذلك لدعم سداد مصروفات الطلاب، وهو الأمر ذاته فى كلية الآداب، والتى انتفعت بنحو 689 ألف جنيه، وذلك لدعم مصروفات نحو 5150 طالبا وطالبة.