«ميتا» تكشف عن مزايا خاصية قفل الملف الشخصي على «فيسبوك»

أعلنت شركة ميتا (Meta) خاصية "قفل ملفك الشخصي" الجديدة للأفراد، وخاصة السيدات.

وحددت الشركة مزايا وبعض النصائح حول كيفية تفعيل الخاصية، حيث تحد خاصية "قفل ملفك الشخصي" الجديدة من الوصول إلى ملفك الشخصي، مما يسمح لك بإدارة تجربة تطبيقك الخاصة بطريقة تشعرك بالراحة.

وأوضحت الشركة - في بيان اليوم الخميس - "مع تفعيل هذه الخاصية، لا يمكن لغير الأصدقاء تكبير، مشاركة، أو تنزيل صورة ملفك الشخصي أو صورة الغلاف.. كما أنهم لن يكونوا قادرين على رؤية أي صور قمت بنشرها على صفحة اليوميات الخاصة بك في أي وقت (المنشورات السابقة والجديدة على حد سواء).. ويمكن للسيدات على وجه الخصوص الآن التحكم فيمن يرى معلوماتهن الخاصة ومنع الغرباء من إساءة استخدامها".

وحول آلية استخدام ميزة "قفل ملفك الشخصي"، ذكرت الشركة أن على المستخدم النقر على النقاط الثلاث تحت اسمه، وفي القائمة المنبثقة عن النقاط الثلاث، سيشاهد خيار قفل الملف الشخصي ثم النقر عليه.

وتابعت ميتا: "ستعرض لك هذه الصفحة التالية كيفية عمل القفل، مع خيار قفل ملفك الشخصي في الأسفل. انقر عليه.. ملفك الشخصي مقفل الآن.. ويمكن أيضًا النقر على 'الإعدادات والخصوصية' ثم 'الجمهور والرؤية' و'قفل الملف الشخصي' لتحقيق نفس النتيجة".

وأعلنت منصة "ميتا" عن إطلاق "مركز الخصوصية" عبر منصاتها المختلفة، وهو مكان جديد لمعرفة المزيد حول نهج المنصة تجاه الخصوصية عبر تطبيقاتها وتقنياتها المختلفة.

وذكرت "ميتا" - في منشور عبر المدونة الخاصة بها - أن مركز الخصوصية يوفر معلومات مفيدة حول 5 موضوعات خصوصية شائعة: المشاركة والأمان وجمع البيانات واستخدام البيانات والإعلانات.

يتوفر مركز الخصوصية الآن لعدد محدود من الأشخاص الذين يستخدمون فيسبوك على سطح المكتب في الولايات المتحدة.