الإمارات وكندا يبحثان التعاون المشترك بين البلدين

تلقى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا من نظيرته الكندية ميلاني جولي لبحث العلاقات بين البلدين.

وناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الطرفان إلى سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين الطرفين وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما بحث الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة في مواجهة تداعياتها.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي خلال الاتصال الهاتفي على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والحرص على تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.