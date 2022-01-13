الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

امتحانات الصف الرابع
امتحانات الصف الرابع الابتدائي

جدول 4 ابتدائي 2022، من أهم الكلمات البحثية لطلاب وأولياء أمور هذه السنة الدراسية، نظرا للمناهج الجديدة التي درسها الطلاب في هذا العام، ونظام التقييم الذي يسير عليه الطلاب طوال الفصل الدراسي الأول.

جدول 4 ابتدائي 2022

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي، من أهم الجداول التعليمية للطلاب والطالبات؛ وذلك تزامنا مع قرب موعد بداية الامتحانات، إذ أكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحانات ستكون قصيرة ومتنوعة، وتعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، ومن المقررات الدراسية حتى شهر 12 المنتهي.

وفي هذا السياق، كشفت الوزارة، المعلومات النهائية لجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي، مشيرة إلى أنه تم توجيه جميع الإدارات التعليمية بضرورة وضع الامتحانات من بنك الأسئلة المجهزة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي حول مختلف أنواع الصفوف الدراسية.

 جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

-اليوم الأول: تنطلق امتحانات 4 ابتدائي يوم السبت 15 يناير الجاري، بامتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائي والتربية الدينية.

-اليوم الثاني: الأحد 16 يناير 2022، امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

جدول 4 ابتدائي 2022

-اليوم الثالث: الاثنين 17 يناير 2022، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والـICT لطلاب الصف الرابع الابتدائي الترم الأول.

-اليوم الرابع: الثلاثاء 18 يناير 2022، امتحان لغة إنجليزية لطلاب الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول.

 جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

-اليوم الخامس: الخميس 20 يناير 2022، امتحان الرياضيات لطلاب الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول.

مواصفات امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022


ومن هذا الجانب، كشفت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، أن مواصفات امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 سوف تكون من بنك الأسئلة، عن طريق التوجية، كما يكون مختلف من مدرسة لأخرى في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وبخصوص عدد الأسئلة في امتحان اللغة العربية سوف يكون عشرين سؤالا، أما باقي المواد الدراسية، سيتكون الامتحان من خمسة عشر سؤالا.

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وائل لطفي

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