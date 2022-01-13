طلعت شاهين: «تتعرى الأشجار من عصافيرها» يناقش الحياة والقضايا العالقة

يصدر قريبا عن دار العين للنشر والتوزيع ديوان "تَتَعَرَّى اَلْأَشْجَارُ مِنْ عَصَافِيرِهَا" للشاعر والمترجم طلعت شاهين.

وقال المترجم والشاعر طلعت شاهين لـ"الدستور": "يأتي ديوان "تتعرى الأشجار من عصافيرها " ضمن مشروعي الشعري الذي بدأ مبكرا جدا، وفي هذا الديوان العديد من القصائد التى تنفتح على القضايا والأحداث العالقة التى نعيشها عبر حياتنا اليومية، ويناقش الديوان عبر قصائده قضايا مثل الوحدة والعزلة والموت في ظل تفشي وباء كوفيد "جائحة كورونا “ ووقعه وتأثيره على نمط الحياة”.

ويتابع شاهين: "ضم الديوان العديد من القصائد، منها "لمن تدق الأجراس، كوفيد19، مشاهد طبيعية، قلت للسلطان، هجوم، المطر، إبحار، ماء، كنز يفنى".



من أجواء الديوان:

لِمَنْ تَدُقُّ اَلْأَجْرَاسُ

لِمَنْ تَدُقُّ اَلْأَجْرَاسُ

سَأَلُوهُ

تَلَفَّتَ اَلْكَاهِنُ حَوْلَهَ،

تَحَسُّس حَبْلَ اَلْجَرَسِ،

شَاهَدَ اَلسُّكُونَ يَلُفُّ أَرْجَاءَ اَلْمَكَانِ؛

وَالْمَذْبَحُ خَالٍ.

قَالَ:

لَا أَحَدَ،

اَلْجَمِيعُ غَادَرَ،

دَوَّنَ وَدَاع.

تَرَكُونِي وَحِيدًا مَعَ اَلْفَرَاغِ.

تَعْوِيضًا عَنْ اَلْغِيَابِ

أَدُقُّ اَلْجَرَسَ.

بَحْثًا عَنْ وَنْس.

لَا تَلُومُوا قُدْرَتِي عَلَى اَلتَّمَرُّد،

أَصْبَحَتْ وَحِيدًا،

اَلْمَوْتَى تَنْقُلُهُمْ اَلْحَافِلَاتُ مِنْ اَلْمَشْفَى إِلَى اَلْمَنْفَى،

لَا أَرَاهُمْ،

لَا أَمْلِكُ تَسْمِيَةَ اَلرَّبِّ أَمَامَهُمْ،

لَا أَمْلِكُ تَلَقِّيَ اِعْتِرَافَاتِهِمْ،

يَدِي لَا تَمْتَدُّ إِلَى أَفْوَاهِهِمْ

بِخَبْزِ اَلطَّهَارَةِ

وَلَا أَرُشُّ بَقَايَاهُمْ بِالْمَاءِ اَلْمُقَدَّسِ.

يَذْهَبُونَ هَكَذَا

مِنْ سَرِيرِ اَلْمَشْفَى اَلْمُؤَقَّتِ

لِسَرِيرِ اَلْمَرْقَدِ اَلْأَبَدِيِّ

اَلْأَجْرَاسُ لَا تَدُقُّ لِأَحَدٍ

مُجَرَّدُ هُرُوبٍ مِنْ اَلصَّمْتِ

إِنَّهَا مَا تَبَقَّى لِي فِي عُزْلَتِي

حَتَّى أَصْبَحَ

صَوْتُ اَلْجَرَسِ

صَوَّتَ أُلُونَس.

وطلعت شاهين، هو كاتب ومترجم وأكاديمي متخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، العلاقات الإسبانية العربية، حاصل على الدكتوراه من جامعة كومبلوتنسي بمدريد أسبانيا.