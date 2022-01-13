محافظ المنوفية: لجنة لمعاينة إنشاء محور جديد فى منطقة القطا

محافظ المنوفية : لجنة هندسية لمعاينة إنشاء محور جديد في منطقة القطا يربط محافظتي المنوفية والجيزة

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بأنه تم اليوم نزول لجنة من المهندسين المختصين بالتنسيق مع وزارة النقل ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى والنقل النهرى ومحافظتى المنوفية والجيزة، لمعاينة أفضل موقع مناسب لإنشاء المحور الجديد في منطقة القطا بمنشأة القناطر بالجيزة، لربط مدينة أشمون بالمنوفية ومدينة أبو غالب بالجيزة.



وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات حفاظاً على أرواح المواطنين.



جاء ذلك عقب وقوع حادث معدية المناشي، والذى وقع يوم الإثنين الماضي، إثر سقوط سيارة نقل بها عدد من الركاب من مختلف الأعمار السنية فى نهر فرع رشيد بمنطقة المناشي، والتى كانت فى إتجاها للبر الآخر تجاه محافظة المنوفية.



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ إنشاء الكوبرى وفقاً لتكليفات القيادة السياسية ، مشيراً إلى أنه سيتم صرف (120) ألف جنيه لكل أسرة متوفى بالحادث بإجمالى عدد (8) حالات وفاة ، فضلاً عن قيام مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بصرف المساعدات والتعويضات اللازمة وتقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية لتلك الأسر .

محافظ المنوفية يقدم خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث معدية المناشى ويقرر صرف (120) ألف جنيه لكل متوفى.

وعلى صعيد آخر منفصل، كان قد، قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية صرف (120) ألف جنيه من ديوان عام المحافظة لأسرة كل متوفى بحادث معدية المناشى، والذى وقع مساء الإثنين الماضى بإجمالى عدد (8) حالات وفاة كمساعدة مالية عاجلة، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بصرف المساعدات والتعويضات اللازمة وتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لتلك الأسر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع أسر الضحايا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.



هذا وقدم محافظ المنوفية خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مشيراً إلى أنه منذ وقوع الحادث تابع بنفسه الموقف أولاً بأول مع كافة الجهات المعنية، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين للاطمئنان على جميع حالاتهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء.



جدير بالذكر أنه قد وقع حادث سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من أبناء مركز أشمون بمحافظة المنوفية من المعدية الخاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشى دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة والتى كانت فى اتجاهها للبر الآخر تجاه محافظة المنوفية.