«تطوير نهر النيل» يزيل 77 تعديًا فى 6 محافظات

يستمر قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشرة من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل وفرعيه خلال فترة ستة أشهر.

كما يتم إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية والرياحات إلى النيابة العسكرية لتحقيق الردع اللازم وعدم العودة إلى المخالفة.

وشن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 77 إزالة في نطاق محافظات "الغربية- كفرالشيخ- الدقهلية- المنيا- قنا- الأقصر"، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 74227 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وذلك في إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع القوات المسلحة والأجهزة المحلية المعنية.

تعدد أنواع المخالفات على نهر النيل وفرعيه

من جهته، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من المخالفات والتعديات، وأيضا كافة أشكال التلوث والمخلفات والقمامة.

كما أوضح رئيس القطاع، لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال المخالفات والتعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، ومنها التشوينات والأسوار بالطوب وردم للمجرى المائى، وأيضا مع اختلاف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل.

فى السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، استمرار حملات الإزالة الموسعة لكافة التعديات، بالتعاون مع عدة جهات، منها شرطة المسطحات المائية والأجهزة المحلية بالمحافظات، مع إحالة جميع المخالفات إلى النيابات العسكرية المختصة.