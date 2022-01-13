الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 وأرقام الاستفسار عن التطعيم

لقاح كورونا
لقاح كورونا

جددت وزارة الصحة والسكان المصرية دعوتها للمواطنين بضرورة التسجيل للتطعيم بلقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022

ويرصد "الدستور" خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر 2022 للحصول على الجرعات والفئات المسموح لها بالتسجيل والبيانات المطلوبة لإتمام طلبات التقديم عبر موقع وزارة الصحة وذلك باتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الصحة الخاص بلقاح كورونا عبر رابط  egcovac.mohp.gov.eg.
  • إدخال بيانات المواطنين كاملة في الخانات المخصصة.
  • اختيار منطقة الحصول على اللقاح.
  • تحديد الوظيفة والسن والفئات المستهدفة.
  • كتابة وسائل التواصل الخاصة (رقم التليفون، البريد الإلكتروني).
  • الضغط على زر الحفظ.
  • استقبال رسالة برقم الطلب.

ويتم تحديد الميعاد ومكان الحصول على اللقاح من خلال رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل في الطلب خلال أسبوعين فقط من وقت إدخال البيانات.

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رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي

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6 خطوات لتسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا

أرقام الاستعلام عن لقاح كورونا 

وخصصت وزارة الصحة والسكان عدد من الأرقام للرد على استفسارات المواطنين عن تسجيل لقاح كورونا وهي كالتالي:-

  • 105
  • 15335
  • 01553105105

الفئات المستهدفة من لقاح كورونا 

  • كبار السن
  • أصحاب الأمراض المزمنة
  • أعضاء الفريق الطبي
  • مرضى المناعة
  • الشباب
  • الأطفال حتى سن 12 بشرط موافقة كتابية من ولي الأمر المسئول عن الطالب.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء، قد أكدت في بيان لها، على ضرورة تلقى جميع العاملين والمواطنين لقاحات كورونا عبر التسجيل في موقع وزارة الصحة والسكان، مع فرض إجراءات رادعة ضد المخالفين لأخذ اللقاحات ضمن خطة الدولة للحد من الآثار الناجمة عنه.

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 الاستعلام عن لقاح كورونا الفئات المستهدفة من لقاح كورونا تسجيل لقاح كورونا تسجيل لقاح كورونا مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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