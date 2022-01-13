وكيل التعليم ببورسعيد يستقبل الطلاب الموهوبين والمبتكرين

استقبل الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، الطلاب الموهوبين والمبتكرين "محمد عصمت" و"يوسف سامح" و"فارس مناع" و"رؤى عصمت" ‏وذلك بمكتبه بديوان المديرية، بحضور الدكتور أيمن سلامة مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكى والطاقم المرافق له.‏

وأكد وكيل الوزارة أنه اطلع من خلال اللقاء على آخر ما ابتكره الطلاب الذكور فى مجال الذكاء الاصطناعي حيث قدم الطالبان محمد عصمت ويوسف سامح ابتكارا ‏عبارة عن روبوت لرى الأراضى الزراعية بمياه الأمطار المخزنة مدعوما بالذكاء الاصطناعي باستخدام مجسات وحساسات ذكية لقياس مدى احتياج التربة للمياه، مشيرا ‏إلى أن الابتكار يهدف لتوفير المياه ويسهم فى الزراعة الذكية.‏

ولفت الدكتور أكرم إلى أنه ناقش الطالب فارس مناع بخصوص فكرة ابتكاره للسيارة الذكية حيث أكد "مناع" أن السيارة تعمل بالطاقة النظيفة وتسهم بشكل كبير ‏فى منع تلوث البيئة، مشيرا إلى أنه يمكن ربطها بالهاتف المحمول وأجهزة الحاسب الآلى عن طريق خلية البلوتوث المدمجة بها للتحكم فى تسييرها، مشيرا إلى أن الابتكار ‏يهدف لخدمة المشاريع القومية باستخدام السيارات فى المناطق الأكثر خطورة على حياة السائقين.‏

وصرح وكيل الوزارة بأن الطالبة رؤى عصمت قد استحقت لقب الموهوب الصغير عقب اجتيازها أول اختبار يجرى لها لقياس الذكاء والذى حققت فيه نتائج مبهرة، ‏مؤكدا اهتمام تعليم بورسعيد بتبنى الابتكارات والأفكار التى تسهم بشكل قوى فى إيجاد حلول عصرية وذكية لمسايرة المشاريع التنافسية العالمية مشددا على ‏تقديم كل أوجه الدعم لأبنائه الطلاب المبدعين والمبتكرين والمتميزين فى مختلف المجالات العلمية والأنشطة التربوية‎.‎