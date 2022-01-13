الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل التعليم ببورسعيد يستقبل الطلاب الموهوبين والمبتكرين

اكرم حسن
اكرم حسن

 

استقبل الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، الطلاب الموهوبين والمبتكرين "محمد عصمت" و"يوسف سامح" و"فارس مناع" و"رؤى عصمت" ‏وذلك بمكتبه بديوان المديرية، بحضور الدكتور أيمن سلامة مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكى والطاقم المرافق له.‏

وأكد وكيل الوزارة أنه اطلع من خلال اللقاء على آخر ما ابتكره الطلاب الذكور فى مجال الذكاء الاصطناعي حيث قدم الطالبان محمد عصمت ويوسف سامح ابتكارا ‏عبارة عن روبوت لرى الأراضى الزراعية بمياه الأمطار المخزنة مدعوما بالذكاء الاصطناعي باستخدام مجسات وحساسات ذكية لقياس مدى احتياج التربة للمياه، مشيرا ‏إلى أن الابتكار يهدف لتوفير المياه ويسهم فى الزراعة الذكية.‏

ولفت الدكتور أكرم إلى أنه ناقش الطالب فارس مناع  بخصوص فكرة ابتكاره للسيارة الذكية حيث أكد "مناع" أن السيارة تعمل بالطاقة النظيفة وتسهم بشكل كبير ‏فى منع تلوث البيئة، مشيرا إلى أنه يمكن ربطها بالهاتف المحمول وأجهزة الحاسب الآلى عن طريق خلية البلوتوث المدمجة بها للتحكم فى تسييرها، مشيرا إلى أن الابتكار ‏يهدف لخدمة المشاريع القومية باستخدام السيارات فى المناطق الأكثر خطورة على حياة السائقين.‏

وصرح وكيل الوزارة بأن الطالبة رؤى عصمت قد استحقت لقب الموهوب الصغير عقب اجتيازها أول اختبار يجرى لها  لقياس الذكاء والذى حققت فيه نتائج مبهرة، ‏مؤكدا اهتمام تعليم بورسعيد بتبنى الابتكارات والأفكار التى تسهم بشكل قوى فى إيجاد حلول عصرية وذكية لمسايرة المشاريع التنافسية العالمية مشددا على ‏تقديم كل أوجه الدعم لأبنائه الطلاب المبدعين والمبتكرين والمتميزين فى مختلف المجالات العلمية والأنشطة التربوية‎.‎

فارس على كرم عمل طريق سيارات يوسف لوز مدير محمول

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين بمركز أشمون

بلاغ للنائب العام يتهم طبيبًا بـ«قتل وائل الإبراشى»: خطط لاغتياله

طلب 5 ملايين جنيه.. اعترافات المتهم الرئيسى بقضية رشوة وزارة الصحة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي

3 أيام من الأمطار والرياح والطقس البارد على عدة محافظات

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 وأرقام الاستفسار عن التطعيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كنت في كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

«أونروا» تدعو للإفراج الفورى عن الأسير الطفل «أمل نخلة»

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب