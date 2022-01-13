وكيل التعليم ببورسعيد يستقبل الطلاب الموهوبين والمبتكرين
استقبل الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، الطلاب الموهوبين والمبتكرين "محمد عصمت" و"يوسف سامح" و"فارس مناع" و"رؤى عصمت" وذلك بمكتبه بديوان المديرية، بحضور الدكتور أيمن سلامة مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكى والطاقم المرافق له.
وأكد وكيل الوزارة أنه اطلع من خلال اللقاء على آخر ما ابتكره الطلاب الذكور فى مجال الذكاء الاصطناعي حيث قدم الطالبان محمد عصمت ويوسف سامح ابتكارا عبارة عن روبوت لرى الأراضى الزراعية بمياه الأمطار المخزنة مدعوما بالذكاء الاصطناعي باستخدام مجسات وحساسات ذكية لقياس مدى احتياج التربة للمياه، مشيرا إلى أن الابتكار يهدف لتوفير المياه ويسهم فى الزراعة الذكية.
ولفت الدكتور أكرم إلى أنه ناقش الطالب فارس مناع بخصوص فكرة ابتكاره للسيارة الذكية حيث أكد "مناع" أن السيارة تعمل بالطاقة النظيفة وتسهم بشكل كبير فى منع تلوث البيئة، مشيرا إلى أنه يمكن ربطها بالهاتف المحمول وأجهزة الحاسب الآلى عن طريق خلية البلوتوث المدمجة بها للتحكم فى تسييرها، مشيرا إلى أن الابتكار يهدف لخدمة المشاريع القومية باستخدام السيارات فى المناطق الأكثر خطورة على حياة السائقين.
وصرح وكيل الوزارة بأن الطالبة رؤى عصمت قد استحقت لقب الموهوب الصغير عقب اجتيازها أول اختبار يجرى لها لقياس الذكاء والذى حققت فيه نتائج مبهرة، مؤكدا اهتمام تعليم بورسعيد بتبنى الابتكارات والأفكار التى تسهم بشكل قوى فى إيجاد حلول عصرية وذكية لمسايرة المشاريع التنافسية العالمية مشددا على تقديم كل أوجه الدعم لأبنائه الطلاب المبدعين والمبتكرين والمتميزين فى مختلف المجالات العلمية والأنشطة التربوية.