الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق قاتل «مهندس الدقهلية» لمفتى الجمهورية

المجني عليه
المجني عليه

قضت محكمة جنايات المنصورة، على المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، بإحالة أوراقه لمفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى فى إعدام المتهم.

كانت محكمة جنايات المنصورة قررت تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، وإلقائه فى النيل، لليوم للمرافعة.

وطالب محامى المتهم باستدعاء الطبيبة الشرعية القائمة على مناظرة جثة المجنى عليه، وتشريحها مستندًا في ذلك إلى قولها إنه تعذر عليها معرفة الكيفية التي أدت لسبب الوفاة، في حين أن هناك من المظاهر البادية على جثة المتوفي، تنال من الإقرار بالاعتراف المنسوب للمتهم، والتي تنال من صحة التحريات التى تتطابق مع قول المتهم فيما صوره رئيس المباحث.

محكمة جنايات المنصورة قتل صديقه مهندس الدقهلية مفتي الديار المصرية إعدام المتهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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