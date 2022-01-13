الرئيس السيسى يوجه بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين بمركز أشمون

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين في حادث أشمون الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص بمنشأة القناطر بمحافظة المنوفية، كما وجه بتوفير كافة احتياجاتهم.

كما وجه الرئيس السيسي، رئيس مجلس الوزراء بدراسة أنسب الحلول لتنفيذ كوبري خاص لأهالي المنطقة، للتسهيل على المواطنين ومنع تكرار مثل تلك الحوادث.

كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات تمثلت في صرف صندوق تحيا مصر إعانة عاجلة للمتوفى بقيمة 20 ألف جنيه، وتخصيص وزارة التنمية المحلية مبلغ 500 ألف جنيه لمحافظة المنوفية لدعم أُسر المتوفين بعد إجراء البحث الاجتماعي، وجارٍ صرف المبلغ وتسليمه لأسر المتوفين خلال 48 ساعة.

كما أرسلت وزارة التضامن الاجتماعي عدة فرق من المتابعة الميدانية إلي أسر المتوفين لدراسة كل حالة بشكل منفصل وتحديد الدعم المناسب وفقًا لاحتياجات كل أسرة.