الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 345 إعلانا من شوارع الشرقية خلال أسبوع

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وقالت هبة عبدالتواب، مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع وإزالة (١٤٥) إعلانا مخالفا خلال اليومين الماضيين بواقع (٢١) إعلانا بمركز ومدينة بلبيس و(١٤) إعلانا متعامدا وبدون ترخيص بمركز ومدينة أبو حماد وعدد (٩) إعلانا بمركز ومدينة مشتول السوق و(٢٩) إعلانا بمركز أولاد صقر  و(١٧) إعلانا بمركز ومدينة الزقازيق و(٣٦) بمركز كفرصقر و(١٩) بمركز ومدينة فاقوس ،ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال أسبوع  (٣٤٥) إعلانا.

يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجوالات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها وتحقيق أهدافها.

وفى سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤولي الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة فى المهد بقرية الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

اجراءات تنسيق بدون ترخيص الرئيس تعديات الدوري الذوق العام قرار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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