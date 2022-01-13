الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم مطروح» يفتتح المعرض الفني لأنشطة الاقتصاد المنزلي

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

افتتح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، معرض أنشطة الاقتصاد المنزلى الذي تم تنظيمه بقاعة التنمية المهنية في ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، ومنال عصفور موجه عام الاقتصاد المنزلي.

وتابع وكيل تعليم مطروح الأعمال الفنية المعروضة لنتائج العام الميلادى الجديد 2022، مشيداً  بالمستوى الجيد للمعروضات المستوحاة من البيئة مثمنا الجهد المبذول لإقامة المعرض وإخراجه بمظهر مشرف.

وكرم "شحاته"، المعلمات والموجهات المتميزات في مادة الاقتصاد المنزلي تقديرا للجهد المتميز والعطاء الزاخر خلال الفصل الدراسي الأول، وأشاد بالعمل المخلص والأداء الراقي البارز لتوجيه عام الاقتصاد المنزلي، وتفعيل موجهات ومعلمات المادة للتدريب العملي للفروع المختلفة في سبيل المساهمة الفعالة في تعليم بناتنا الطالبات لمهنة حياتية جميلة تفيدهن في حياتهن العملية المستقبلية.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أول أمس، بجولة تفقدية في ديوان عام المديرية بكافة  الإدارات النوعية والأقسام الإدارية الداخلية المختلفة  للتعرف علي طبيعة العمل بها، وذلك بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام.

وأكد خلال جولته التفقدية للعاملين بالمديرية ضرورة تضافر جميع الجهود وبذل الاداء المتميز والعمل المخلص من اجل تحقيق تعليم مطروح للنهضة التعليمية المرجوة وفق التعليمات الوزارية وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتحقيق ما يريده المواطن المطروحي وتقديم منتج تعليمي متطور يعود بالفائدة علي ابنائنا الطلاب 

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
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محافظة مطروح وكيل تعليم مطروح الاقتصاد المنزلى التنمية المهنية مطروح

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