روسيا: من الخطأ ربط خط الغاز «نورد ستريم- 2» بالقضايا الأمنية

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (كرملين)، دميتري بيسكوف، أن مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم- 2" هو مشروع تجاري، مؤكدًا أنه من الخطأ ربطه بالقضايا الأمنية.

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، تعليقًا على العقوبات المحتملة ضد خط أنابيب الغاز "نورد ستريم- 2": "إنه مشروع تجاري، ومن الخطأ ربطه بقضايا الأمن في أوروبا".

وأضاف: "هذا أمر سخيف، ويعتبر تأكيدًا آخر على محاولات الضغط على روسيا وعلى المنافسة الاقتصادية غير العادلة"، وتابع: "هذا تأكيد آخر أيضًا على أننا على حق عندما تحدثنا عن مخاوفنا، وأنه ليس لدينا مكان نتحرك فيه أكثر، وأن الوقت قد حان للبدء في أخذ مخاوفنا في الاعتبار".