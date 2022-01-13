بـ23 مليون جنيه.. إحباط تهريب 650 ألف قرص مخدر بمطار القاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تهريب المواد المخدرة وتشديد الرقابة على كافة المنافذ.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط شحنة كبيرة عقار الكبتاجون المخدر وزنت "129,860" كيلو جرام بإجمالى عدد (649,200 ألف قرص) بقرية البضائع مخبأة داخل حاوية مشمولة "قطع أثاث خشبية" بعدد من الطرود المصدرة إلى إحدى الدول بمعرفة إحدى شركات الشحن والمشحونة إلى أحد الأشخاص يحمل جنسية ذات الدولة.

وبتطوير المناقشات وتحليل المعلومات أسفرت الجهود بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) عن ضبط كلٍ من (صاحبة الشركة المشار إليها – زوجها "شريك بذات الشركة"– موظف بشركة شحن والقائمة على شحن تلك الطرود إلى الشركة المشار إليها).

وبتطوير مناقشتهم أمكن تحديد المُصدر لتلك الحاوية (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة) بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة بتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهته أقر بأنه قام بالاشتراك مع (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لإرسال تلك الشحنات إلى الدولة المشار إليها عبر شركة الشحن المنوه عنها.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (23,000,000) ثلاثة وعشرون مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.