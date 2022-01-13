رئيس منطقة كفر الشيخ يستقبل وفد بيت الزكاة والصدقات المصرى

استقبل الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أميرة سعد عرفه، مسؤول المكاتب الإقليمية لبيت الزكاة والصدقات، وإبراهيم مندور، باحث أول اجتماعي ببيت الزكاة والصدقات المصري، وكان فى استقبالهم مسؤول بيت الزكاة والصدقات المصري بكفر الشيخ، وقاموا بتسليم عدد من الألحفة للأسر المستحقة.

جدير بالذكر أن حملة ستر ودفا تجوب المحافظات لتسليم المستحقين البطاطين والألحفة، حيث بدأ بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف شيخ الأزهر، في توزيع 20 ألف بطانية ولحاف على الأسر المستحقة في كافة محافظات مصر في إطار حملة "ستر ودفا" التي ينفذها بيت الزكاة والصدقات بشكل سنوي خلال فصل الشتاء لتلبية احتياجات الأسر المستحقة للدعم المقدم من البيت.

ويحرص بيت الزكاة على توجيه العديد من البرامج لدعم الأسر الفقيرة والمستحقة للزكاة سواءً من خلال توجيه دعم نقدي أو عيني لهم مع العمل على دراسة كافة الطلبات المقدمة للبيت لتحديد الدعم اللازم لكل صاحب طلب.

كما أن برنامج (ستر ودفا) يندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى مد يد العون إلى الأسر المتضررة أو التي لحق بمنزلها أو بمأواها أي ضرر يعوق سير حياتها اليومية في العيش والسكن بحياة كريمة وتوفير الدفا لهم في فصل الشتاء من خلال البطاطين والألحفة لهم.

ومؤخرا، تابع الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ لسير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٢م، من داخل لجان معهدي ميت الديبة، والشقة، من أجل الإطمئنان على مدى انتظام سير العمل بلجان المعهد، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة ومدى الالتزام بها.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حفاظا على صحة وسلامة كافة المواطنين من الاصابة بهذا الفيروس.