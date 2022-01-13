الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقيب المحامين يعلن توريد 40 مليون جنيه من أتعاب المحاماة

رجائي عطية
رجائي عطية

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بتوريد مجلس الدولة مبلغ وقدره «أربعون مليون جنيه» لصالح نقابة المحامين على حسابها ببنك مصر

وجاء نص البيان كالتالي: “ورد إلىّ اليوم كتاب الأستاذ المستشار الجليل طه محمد عبده كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، المؤرخ 12/1/2022، ردًّا على كتابى السابق إليه بتوريد مستحقات النقابة من أتعاب المحاماة، والتى استجدت بعد آخر دفعه أرسلت إلينا فى إبريل 2021”.

وأضاف: “أرفق بخطابه أمر الدفع رقم (08872231006560 G.P)  الصادر لصالح نقابة المحامين على حسابها ببنك مصر فرع محمد فريد ــ بمبلغ أربعين مليون جنيه، المحصلة من الإدارة المختصة بمجلس الدولة، عن الفترة من 1/4/2021 حتى نوفمبر 2021”.

وأشار عطية: “أراد الله أن يدعم سعينا لزيادة المعاشات المعروضة على مجلس النقابة لإقرارها توطئة لعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها طبقًا للقانون، وأن يدعم سعينا الحثيث لتطوير ملف العلاج”.

واختتم: “أبث لكم هذه البشارة، متمنيًا لكم وللمحاماة والمحامين ونقابتهم كل تقدم وازدهار، وعلى الله قصد السبيل”.

وسبق أن أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم، قرارا بعدم جواز اشتراك المعاد قيدهم بعد انقطاع عملهم بالمحاماة في مشروع العلاج، إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ إعادة القيد في جداول المحامين بأنواعها ودرجاتها.

وذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى المتفق عليه قانونًا أن المقيدين الجدد لا يقيدون فى مشروع العلاج إلاَّ بعد فوات السنتين ــ كحد أدنى ــ والانتقال إلى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية.  

وأضاف: “دلت شواهد عديدة أن معظم طلبات إعادة القيد بعد انقطاع عدة سنوات، أنها تستهدف التمتع بمزايا مشروع العلاج، وهو ما يحمل النقابة بأعباء باهظة تحسب بالملايين”.

مجلس الدولة نقابة المحامين المحاكم الإبتدائية نقيب المحامين المعاشات

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