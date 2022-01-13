الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة الإنتاج الفكري بـ«أزهرية كفر الشيخ»

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

أقام مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، مسابقة الإنتاج الفكري (الأبحاث) على مستوى معاهد المنطقة، بمقر إدارة رعاية الطلاب بديوان المنطقة، تحت رعاية الدكتور عبدالناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، وإشراف وحضور حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، ومتابعة وتواجد  زينب عبدالحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.

وجاءت أبحاث المرحلة الابتدائية حول موضوع "التسامح والعفو" وحصد المركز الأول بها الطالب أحمد محمد عبد المجيد عقيلة، بمعهد محمد علي الابتدائي بإدارة الرياض التعليمية الأزهرية، وحصلت على المركز الثاني الطالبة منة الله محمد عبدالحميد القط، بمعهد دسوق الإبتدائي، و بالمركز الثالث جاءت الطالبة عائشة محروس محمد، بمعهد أبو شوشة الابتدائي بإدارة بلطيم التعليمية الأزهرية.

وجاء موضوع أبحاث المرحلة الإعدادية تحت عنوان (الأخلاق حصننا) وحصدت المركز الأول بها الطالبة منة عابد أحمد عرابي، بمعهد فتيات بلطيم الاعدادي، وبالمركز الثاني جاءت الطالبة سلمى كرم محمد بمعهد فتيات عزبة عمرو الإعدادي بإدارة مطوبس التعليمية الأزهرية، بينما حجزت المركز الثالث الطالبة شاهندة أحمد طنطاوي، بمعهد فتيات كفر الشيخ الإعدادي.

وبينما كان عنوان المرحلة الثانوية (القيم واحترام الآخر) فقد تصدر المركز الأول بها الطالب محمد محمد فرج موسى، بمعهد الرصيف الثانوي بنين بإدارة الرياض التعليمية الأزهرية، وحصدت المركز الثاني الطالبة رحمة عادل القاضي، بمعهد فتيات شباس عمير الثانوي، وجاء بالمركز الثالث الطالب معاذ عبد البديع  الديباوي، بمعهد شباس الشهداء الثانوي.

هذا وشكلت لجنة تحكيم لتقييم أعمال الأبحاث مكونة من سامح كامل، مدير الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، والدكتور سمير الطحان، مدير إدارة الجودة بالمنطقة، والدكتورأحمد سعد عقل بإدارة شؤون القرآن بالمنطقة.

وقام على الإعداد والتنظيم لإقامة المسابقة الدكتورة حسينة عزام مسئول مكتب الخدمة المدرسية بإدارة رعاية طلاب المنطقة.

أزهر كفر الشيخ انتاج فكري مسابقة فائزين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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