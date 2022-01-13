الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مياه الغربية تعقد ورشة عمل آليات تنفيذ خطط مأمونية تداول الصرف الصحى

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، ورشة عمل آليات تنفيذ خطط مأمونية تداول الصرف الصحى بالغربية متضمنة محطة قطور ومحطة السنطة، بمشاركة الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عبر الفيديو كونفرانس.

وحسب بيان للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الأم، أكد الدكتور صلاح بيومى أهمية الورشة للخروج بنتائج إيجابية وحلول تطبيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، فى إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وحسب البيان، جاء ذلك بحضور الدكتور المهندس حمدى محمد شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وممثلى الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة، ورئيس قطاع المعامل والجودة، ورئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة الغربية، والسيد رئيس جهاز شؤن البيئة لوسط الدلتا ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالغربية، ورئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب، ورئيس القطاع المالى والإدارى، ووكيل وزارة الصحة بالغربية.

وسلم الدكتور المهندس حمدى محمد شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة المرشحة بقطور  ومحطة مياه المرشحة بالسنطة.

وأوضح الدكتور المهندس حمدى محمد شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن الورشة تضمنت: (مناقشة مفهوم الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة والشركات التابعة - إدارة الموارد المائية بمصر وتوضيح الأهداف والمنهجية - مناقشة منظومة الصرف الصحى بالغربية- تعريف خطط مأمونية تداول الصرف الصحى- دور الجهاز التنظيمى فى مراجعة خطط المأمونية - خطة إدارة سلامة ومأمونية المياه لتنفيذ مأمونية تداول الصرف الصحى بالمحافظة).

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية نظمت ورشه عمل آليات تنفيذ خطط مأمونية تداول الصرف الصحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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