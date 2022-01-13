بتوجيهات الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى تنزانيا

أقلعت طائراتا نقل عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بتنزانيا.

تأتي تلك المساعدات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار دعم وتضامن مصر مع الشعوب الإفريقية في مختلف الظروف، وتأكيدًا على الدور المصري المحوري في محيطها القاري، ولمساندة جهود الدول الإفريقية في تجاوز كل الأزمات التي تواجه شعوب القارة.