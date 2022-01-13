«اليونيدو» تقدم استشارات حول تطوير الأعمال خلال منتدى شباب العالم

شاركت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، في فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، وذلك من خلال جناح خاص بها داخل قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.

وقال أحمد رزق، نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، إن مشاركة المنظمة في فعاليات المنتدى جاءت لأهمية الحدث العالمي، والذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من شباب العالم، وتقدم المنظمة من خلال الجناح الخاص "عيادة الأعمال" بها خدمات تطوير الأعمال للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتتم مقابلة الشباب والرد علي استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم.

وأضاف رزق، أنه شملت الاستشارات التحليل السريع لاحتياجات الأعمال والتحديات التي تواجه رواد الأعمال، بالإضافة إلى تقديم التوجيهات والمشورة المتعلقة باستراتيجيات الأعمال، بهدف تحسين الإنتاجية وربحية الأعمال للشركات التي يقودها الشباب، مشيرًا إلي أنه تم تقديم تلك الخدمات من خلال مجموعة من كبار الاستشاريين من المنظمة وشركائها من القطاع الأكاديمي والبحثي والقطاع الخاص، شملت: آنا ستاتشيك، مسئولة الشراكات مع الشباب بمنظمة اليونيدو، حازم صبري، استشاري التخطيط الاستراتيجي وسلاسل القيمة، ومنن القليوبي، نائب الرئيس للاستراتيجيات وتطوير الأعمال بشركة سيمنز، وهشام نصر مدير الابتكار وتطوير الأعمال في مدكور جروب، ووائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ونيرمين حلمي خبير تطوير الأعمال، وفارس العلمي المؤسس والمدير التنفيذي للإدارة الاستراتيجية الدولية.

وأشار رزق، إلى أن المنظمة تعمل على تحفيز الصناعة والإنتاجية، وفي مصر عملت على تدشين مرصد لقياس تأثر القطاع الصناعي لوضع رؤية ومقترحات لمساعدة الحكومة على تنمية قطاع الصناعة، والتغلب على الأزمة الحالية التي تسببت فيها جائحة كورونا، من خلال تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، في ظل الوضع الطبيعي الجديد الذي فرضته الجائحة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، فعاليات حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء.