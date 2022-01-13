الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الأركان يتفقد الكلية الحربية ويلتقى الطلبة المستجدين وأسرهم

جريدة الدستور

أجرى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، زيارة للكلية الحربية التقى خلالها الطلبة المستجدين من الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة وأسرهم، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لاستراتيجية التطوير والتحديث بالكليات والمعاهد العسكرية.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على العملية التعليمية للطلبة المستجدين، وتابع خلاله عددًا من الأنشطة التدريبية التي تُنفذ خلال المراحل الأولى من الإعداد والتأهيل للطلبة المستجدين بالكليات العسكرية، والتي عكست المستوى المتميز والمهارات البدنية العالية التى وصلوا إليها.

كما أدار الفريق أسامة عسكر حوارًا مع الطلبة المستجدين وأسرهم نقل خلاله تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وهنأهم بنيل شرف الانضمام للقوات المسلحة، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية، لتخريج أجيال جديدة من الضباط المسلحين بالعلوم العامة والتخصصية قادرين على ممارسة دورهم فى حماية مقدرات الوطن.

- إشادة بالأداء المتميز للطلبة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في التدريب

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالأداء المتميز للطلبة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في التدريب، مؤكدًا أهمية الارتقاء بالإعداد الذهني والبدني والاهتمام بالمهارات القيادية وتنمية روح المبادأة وسرعة اتخاذ القرار.

كما أوصى الفريق أسامة عسكر، الطلبة بضرورة استغلال فترة دراستهم بالكلية لتنمية قدراتهم واكتساب المهارات العلمية والميدانية، ومواصلة البحث والاطلاع والمعرفة في المجالات العسكرية، بما يؤهلهم لتنفيذ المهام والمسئوليات التي سيكلفون بها في المستقبل، وحضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.

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