محافظ شمال سيناء يكلف بتوصيل الخدمات الأساسية بقرى الشيخ زويد

كلف اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على ضرورة تقديم وتوصيل الخدمات الأساسية المتنوعة للمواطنين في القرى العائدة بالشيخ زويد، خاصة القرى الأم.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع التنفيذي المصغر، والذي عقد برئاسته وبحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، عبد العال البدري السكرتير العام المساعد للمحافظة، سعيد عرادة، مساعد المحافظ لشئون القري بالشيخ زويد ورفح، طارق عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، ومديري المديريات المعنية، على ضرورة التعرف علي احتياجات المواطنين، وتلبيتها، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه.

وأعلن المحافظ عن تشكيل لجنتين تضم ممثلين عن المديريات المختلفة، أحدهما للمرور على القرية الأم بالخروبة، والثانية للمرور على التجمعات التابعة لها، للتعرف على الاحتياجات الأساسية المطلوبة على الطبيعة، ووضع مخطط تمهيدًا لعودة المواطنين إليها، لافتًا إلي أن قرية الخروبة تضم 14 تابع سكني.

ومؤخرًا، أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، على أهمية إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال برنامج مشروعك، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأضاف الغندور، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان، والذي عقد برئاسته وبحضور نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، أحمد شفيق، مدير المتابعة في المجلس القومي للسكان، بجانب أعضاء اللجنة، أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية كبرى في شتى القطاعات على أرض المحافظة.

وأشار الغندور، إلى أهمية القضاء على الظواهر السلبية من خلال تكاتف جميع الجهات المعنية، وقيام كل جهة بالدور المنوط به، خاصة الأزهر الشريف والأوقاف.

وجه الغندور بتوفير الأطباء المدربين على تنظيم الأسرة للعمل في الوحدات الصحية، التوسع في فروع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، والتوسع في عيادات تنظيم الأسرة،وفتح عيادات تنظيم الأسرة في المستشفيات الخاصة، والتوسع في إنشاء فصول محو الأمية.

شدد الغندور، على أهمية التصدي لظاهرتي التسرب من التعليم خاصة الفتيات، والزواج المبكر للفتيات، والتوسع في برامج التدريب التحويلي.

من جانبها أكدت نوال سالم مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، على أن 22 جهة تعمل في مجال العمل السكاني على مستوى المحافظة.

أضافت سالم، أنه خلال الاجتماع تم مراجعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، وعرض إنجازات الأزهر الشريف ومديرية الشباب والرياضة، وعرض توصيات مؤتمر تفعيل دور الجمعيات الأهلية في التصدي للمشكلة السكانية.