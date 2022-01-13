أبطال فيلم «شمس» يحتفلون بعيد ميلاد عمرو عبدالجليل أثناء التصوير (صور)

فاجأ فريق عمل الفيلم السينمائي الجديد «شمس»، الفنان عمرو عبدالجليل بالاحتفال بعيد ميلاده عقب انتهاء تصوير أحد المشاهد المتبقية من أحداث الفيلم، وذلك داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور الفنان محمود عبدالمغني، والفنانة هدى الإتربي.

وقدم صنَّاع العمل بعض أغنيات عيد الميلاد في مشهد احتفالي بينهم الفنان عمرو عبدالجليل، الذي يقوم ببطولة العمل بصحبة عدد كبير من النجوم، فيما أعرب عبدالجليل عن سعادته بتلك المفاجأة.

والفيلم مأخوذة عن رواية «شمس إمبابة» للكاتب طلال الطريفي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يستمر التصوير بين أكثر من لوكيشن، حيث تدور أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب، ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت للتصوير الخارجي بأحد شوارع القاهرة و٦ أكتوبر.

ويعتبر «شمس» هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغني، سينمائيًا، ويشارك في بطولة العمل كل من خالد الصاوي، أحمد بدير، هدى الإتربي، محمد سليمان، علاء مرسي، لبنى ونس، ومحمد الغريب.

والفيلم من إخراج معوض إسماعيل، ومعالجة درامية طلال الطريفي، وسيناريو فواز الخريشي، ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي، ومنتج منفذ محمد الدياسطي.

أبطال فيلم شمس

أبطال فيلم شمس