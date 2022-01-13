الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبطال فيلم «شمس» يحتفلون بعيد ميلاد عمرو عبدالجليل أثناء التصوير (صور)

أبطال فيلم شمس
أبطال فيلم شمس

فاجأ فريق عمل الفيلم السينمائي الجديد «شمس»، الفنان عمرو عبدالجليل بالاحتفال بعيد ميلاده عقب انتهاء تصوير أحد المشاهد المتبقية من أحداث الفيلم، وذلك داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور الفنان محمود عبدالمغني، والفنانة هدى الإتربي.

IMG-20220113-WA0011

وقدم صنَّاع العمل بعض أغنيات عيد الميلاد في مشهد احتفالي بينهم الفنان عمرو عبدالجليل، الذي يقوم ببطولة العمل بصحبة عدد كبير من النجوم، فيما أعرب عبدالجليل عن سعادته بتلك المفاجأة.

IMG-20220113-WA0008

والفيلم مأخوذة عن رواية «شمس إمبابة» للكاتب طلال الطريفي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يستمر التصوير بين أكثر من لوكيشن، حيث تدور أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب، ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت للتصوير الخارجي بأحد شوارع القاهرة و٦ أكتوبر.

IMG-20220113-WA0016

ويعتبر «شمس» هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغني، سينمائيًا، ويشارك في بطولة العمل كل من خالد الصاوي، أحمد بدير، هدى الإتربي، محمد سليمان، علاء مرسي، لبنى ونس، ومحمد الغريب.

IMG-20220113-WA0009

والفيلم من إخراج معوض إسماعيل، ومعالجة درامية طلال الطريفي، وسيناريو فواز الخريشي، ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي، ومنتج منفذ محمد الدياسطي.

أبطال فيلم شمس
أبطال فيلم شمس
أبطال فيلم شمس
أبطال فيلم شمس
أبطال فيلم شمس
أبطال فيلم شمس
عيد ميلاد العمل إعلام علاء مرسي محمد سليمان مدينة الإنتاج الإعلامي عمرو عبد الجليل عمرو عبدالجليل آية مدين رواية شمس عيد الميلاد الجدى ديكور ميلا ذكر لبنى ونس محمود عبد المغني طلال شوارع لوكيشن انتهاء مدينة الإنتاج صناع العمل سيناريو فني اون مناطق الخارج الخارجي سينمائي هدى الجديد عمر اخر

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

بتوجيهات الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى تنزانيا

طلب 5 ملايين جنيه.. اعترافات المتهم الرئيسى بقضية رشوة وزارة الصحة

3 أيام من الأمطار والرياح والطقس البارد على عدة محافظات

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي

إحالة أوراق والد «حبيبة» للمفتى فى قضية قتل طالب الرحاب

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

«فلسطين النيابية» تؤكد مواصلة عملها لعقد مؤتمر دولي لدعم «الأونروا»