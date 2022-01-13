الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

شريف الجيار: منتدى شباب العالم ينقل صورة مشرفة لمصر الجديدة

منتدى الشباب العالم
منتدى الشباب العالم

تختتم اليوم الخميس، فعاليات منتدى الشباب العالم 2022، والذي انطلقت نسخته الرابعة في 10 من يناير بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

عن دور المنتدى في مد جسور التواصل بين شباب العالم ومصر، وكيف يمكن للمؤسسة الثقافية استثمار هذا يقول الناقد الأكاديمي الدكتور شريف الجيار:"مثل منتدى شباب العالم، في دورته الرابعة، صورة مشرفة، لمصر الجديدة، التي تؤمن بالدور الفاعل للشباب، ودورهم المركزي، في خلق واقع جديد، وطرح رؤى مستقبلية لأوطانهم، تقوم على العلم والموضوعية، والحلم بواقع جديد أكثر استقرارا، بلا حروب، ولا لاجئين، ولا فقر ولا جهل.

ويشير النجار  لـ"الدستور" إلى أن “مصر تحتضن شباب العالم، تحت سمائها، من 196 دولة، وهم شباب يمثلون تعددية ثقافية ومعرفية وعلمية، تتلاقح أفكارهم على أرض مصر”.

وقال الجيار: “يعد هذا المنتدى فرصة طيبة للجميع، حيث تطرح مصر تجربتها في التنمية الشاملة، والمشروعات الضخمة، التي تحققت على أراضيها، في السبع سنوات الأخيرة، ومشروع حياة كريمة، الذي يمثل تجربة إنسانية مهمة، آمنت بها الدولة المصرية، لبث الأمل في قلوب المصريين، بعد فترات من المعاناة”.

ويلفت الجيار إلى أن المنتدى الدولي، أضحى من اللقاءات المهمة، لشباب العالم، الذين توافدوا بكثرة في هذه الدورة، لثقتهم في مصر، وقيادتها، في ظل ظروف دولية حرجة، لانتشار جائحة كورونا، وهو ما يرسل رسالة طمأنة، لمن يريد أن يزور مصر في هذه الأوقات، ويكون له مردود إيجابي على السياحة المصرية، والاقتصاد المصري، بشكل عام، ذلك الاقتصاد الذي استطاع أن يصمد، رغم الهزات الاقتصادية، التي عانت منها دول كثيرة حول العالم.

ويختم الجيار “منتدى شباب العالم في دورته الرابعة، يمثل رسالة سلام ومحبة من مصر إلى العالم، وخطاب أمل  وحوار بناء وتكامل وعمل، بين شباب العالم، دون تمييز في اللون أو الجنس أو العقيدة، فمصر دائمًا تنتصر للإنسان وللإنسانية”.

ختام فاعليات منتدى الشباب العالم2022 دور المنتدى في مد جسور التواصل بين شباب العالم ومصر الناقد الأكاديمي دكتور شريف الجيار صورة مشرفة لمصر الجديدة الدور الفاعل للشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

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