«تعليم القاهرة» تدرب العاملين على استخدام طفايات الحريق

عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تدريبًا للعاملين بالديوان بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، حول تناول مخاطر الحريق، وكيفية استخدام طفايات الحريق المتنوعة.

وشمل الجزء الثاني منه الإسعافات الأولية برعاية محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والذي أشار إلى أن ذلك في إطار تنفيذ خطة المديرية للسلامة والصحة المهنية، وحرصًا على تنمية الوعي بالمخاطر لدى العاملين، وتعريفهم بمبادئ الإسعافات الأولية.

وتم ذلك بإعداد وتدريب مها عبدالهادي، أخصائي السلامة والصحة المهنية، تحت إشراف إيهاب الناغي مدير إدارة التدريب بالقاهرة، وإدارتي الأمن والأزمات والكوارث.

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